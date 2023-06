Ladri in azione, a segno 4 colpi Razzie in villette e in due chiese

Un raid in piena regola che nonha risparmiato le chiese di Monzone e Gragnola quello messo a segno dai ladri nella valle del Lucido. Il “bottino” alla fine ha messo insieme i soldi che erano nelle cassette delle elemosine a Gragnola il contenuto in buoni postali e gioielli delle cassaforti in alcune abitazioni. I ladri domenica hanno forzato le cassette delle elemosine nella chiesa di Gragnola e Monzone per poi svuotarle. Fallito invece il tentativo di fare altrettanto in quella di Gassano: qualcosa non è andato per il verso giusto ai ladri che hanno abbandonato il campo a mani vuote.

Bottino peraltro modesto quello racimolato nelle due chiese razziate: qualche centinaio d’euro secondo gli abitanti dei paesi. Ben più consistente invece quello messo insieme mercoledi alle porte di Gragnola, a un passo dal famoso Castello dell’Aquila, in due appartamenti di una villetta a schiera sulla collina di Casala. Era in ferie sul litorale apuano la proprietaria di uno degli appartamenti, la coppia che vive nell’altro era invece in visita a un familiare nel Nord Europa. I malviventi hanno avuto gioco facile: hanno forzato le finestre e, con tutta calma, hanno eseguito la razzia, buttando all’aria ogni cosa in entrambi gli appartamenti. Un disordine indescrivibile quello trovato dai proprietari al rientro. I ladri hanno portato via un valore consistente di oggetti preziosi, anche ricordi di famiglia conservati gelosamente da più generazioni e in un appartamento sono riusciti a far saltare la robusta cassaforte nascosta da un quadro che “proteggeva” numerosi Buoni Postali che, con molta probabilità, non riusciranno a incassare. A scoprire il furto sono stati alcuni parenti della coppia che era all’estero che quella sera erano andati a prendersi cura dell’orto nei pressi della palazzina e verificare che tutto fosse in ordine. Si sono accorti delle finestre forzate, all’interno hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro e hanno subito dato l’allarme. Sul posto si è precipitata la pattuglia dei carabinieri di Fivizzano di turno nella zona e i militari, notata una luce lasciata accesa nella casa a fianco, hanno ben presto scoperto che la razzia era stata doppia.

I buoni postali spariti sono stati subito bloccati. Alcuni abitanti di Gragnola avrebbero notato la presenza di due uomini in sella a una potente moto giapponese grigia con righe rosse. Sembra si aggirassero per il paese con atteggiamento sospetto e avrebbero suonato al qualche campanello di alcune case. Alla richiesta di un abitante di spostare il loro mezzo per consentirgli di entrare nel suo garage, i due sconosciuti avrebbero eseguito senza pronunciare una parola.

