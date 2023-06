L’accoglienza? Sta nell’azione Al lavoro Società della Salute e Arci Anche il calcio diventa anti razzista

di Monica Leoncini

L’accoglienza? Conoscere, per abbattere ogni barriera. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato sono in arrivo due giorni di eventi promossi dal SAI SDS Lunigiana e da un vasto numero di associazioni. Le iniziative si svolgeranno sabato e domenica, attorno alla tematica dell’Agire l’accoglienza. A promuovere l’iniziativa sul territorio la Società della Salute della Lunigiana, ente titolare del progetto SAI SDS Lunigiana e Arci Toscana, l’associazione che da anni gestisce il progetto con il Comitato territoriale Arci Massa Carrara e la rete dei suoi circoli. Il primo appuntamento è per sabato alle 17.30 al Centro Icaro, in località CostaMala a Licciana Nardi con Luca Mori, ricercatore all’Università di Pisa che terrà un incontro dal titolo ‘Attraversare i confini dell’Utopia’.

Domenica, dalle 14 alle 21 al campo sportivo di Barbarasco, nel comune di Tresana torna il Mundialito, quadrangolare di calcio antirazzista che vedrà squadre miste di ospiti dei progetti di accoglienza e delle associazioni sfidarsi per portare a casa l’ambita coppa. A seguire ‘Ultima spiaggia’ riflessione scenica a cura di Matteo Procuranti di Blanca Teatro, al Parco Fiera di Barbarasco. "Il progetto in Lunigiana ha come capofila la Sds – ha spiegato Marco Rossi di Arci Toscana – sabato pomeriggio ci sarà un momento di riflessione, un evento di formazione per riflettere sul punto di vista del migrante, ma anche di chi accoglie, un aiuto per immedesimarsi in diversi punti di vista e capirsi reciprocamente". "Il Sistema accoglienza integrazione – ha aggiunto Francesca Formaini – è destinato ai rifugiati, prevede 31 posti in Lunigiana, con accoglienza diffusa, si tratta di giovani che vivono in appartamenti dislocati a Villafranca, Bagnone, Filattiera, Tresana, Licciana, Aulla. Di solito riescono a trovare lavoro, trovare un appartamento in affitto invece è più difficile. Noi offriamo attività per l’integrazione, l’orientamento dal punto di vista sanitario, legale, sociale, abitativo e lavorativo".

Finora ha funzionato bene: tanti giovani sono riusciti a raggiungere l’autonomia e hanno creato in Lunigiana la propria famiglia. "Arci è presente per il riconoscimento dei diritti politici – ha aggiunto Adriana Riccardi del comitato provinciale –, come sostegno per le persone migranti che arrivano sul nostro territorio. Contrastiamo con forza il criminalizzare l’emigrazione e il costruire muri". "Noi siamo contenti – ha chiuso Marco Formato, direttore della Sds – che sul territorio ci siano realtà che puntino sull’inclusione sociale e creino comunità tra le persone, nel giusto contesto".