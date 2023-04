L’acceleratore sui progetti del viceministro Rixi

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, ieri era nella sede dell’Autorità portuale. L’occasione è stata la trasmissione ‘La Pisaniana’ di 50 Canale. Il ministro si è incontrato con il presidente Mario Sommariva, il segretario Federica Montaresi e i rappresentanti della comunità portuale e delle principali istituzioni. Un incontro in cui si è parlato del futuro del porto e della movimentazione merci, che lo scorso anno hanno subito un’impennata con il record di 5,5 milioni di tonnellate. Dell’incontro con Rixi il presidente Sommariva ha "molto apprezzato l’attenzione che il vice ministro ha riservato ai nostri temi. In particolare, è stato posto l’accento sulla velocizzazione dell’iter per il Piano regolatore portuale, che imprimerà certamente una ulteriore accelerazione allo sviluppo del porto di che sta registrando traffici record, nel 2022 oltre 5,5 milioni di tonnellate movimentate, ed un significativo sviluppo della cantieristica di alta gamma e del settore crociere".