Laboratorio per bambini con Borando

Incontro con l’autrice, illustratrice ed editrice Silvia Borando sabato alle 11 in biblioteca. La Re.Pro.Bi. Rete delle biblioteche della Provincia, con il contributo della Regione, propone il laboratorio con Silvia Borando dal titolo ’Chi ha il coraggio’. La giornata è dedicata ai bambini da 4-6 anni e vuole affrontare i libri di Silvia Borando, dove sono nero su bianco le ‘peggiori paure’, tra rospi da baciare, ragni da fissare dritto negli occhi e grotte oscure in cui addentrarsi. L’ingresso è libero su prenotazione per un massimo di 25 partecipanti. Per informazioni e 0585 641428, o scrivere una mail a [email protected].

Silvia Borando, autrice e grafica, conduce incontri di lettura per bambini e formazione per adulti sul tema dell’albo illustrato; è ideatrice e responsabile di Minibombo, un progetto editoriale dedicato ai bambini in età prescolare e ai grandi che leggono con loro. Ha scritto e illustrato più di 30 titoli, tradotti all’estero in oltre 10 paesi. I suoi libri hanno ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali e sono stati inseriti in selezioni di cui fanno parte le migliori pubblicazioni per l’infanzia. Si occupa, inoltre, di progettare applicazioni digitali per le quali ha ricevuto numerose attestazioni.