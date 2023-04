Laboratori per grandi e piccini

Allo spazio ‘Verde magico’ del Villino Vittoria della Padula oltre alle attività dedicate ai bambini ci saranno dei laboratori per i genitori. Il Comune ha previsto un ciclo di incontri dedicato a mamme e papà dal titolo ‘Intrecci: supporto genitoriale per conoscere e conoscersi’, il primo sarà sabato dalle 10 alle 11,30. Ad illustrare gli appuntamenti ci saranno le psicologhe Elisa Ratti e Hilary Locorotondo, che si confronteranno con genitori e tutori di bambini da 18 mesi a 6 anni. I tre laboratori si svolgeranno nello spazio ‘Verde magico anche nelle giornate di sabato 13 maggio e sabato 17 giugno, sempre dalle 10 alle 11,30. Il laboratorio nasce dall’esigenza sociale di comprendere e vivere pienamente il significato di essere genitori, e propone tre momenti di scambio e condivisione, con un percorso pensato per valorizzare la propria esperienza di genitore.

Le attività sono state pensate per stimolare e avviare alla conversazione e al confronto in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco tra genitori. Attraverso il senso di appartenenza, il gruppo avrà la possibilità di cercare di apprezzare e comprendere aspetti fino a quel momento sconosciuti. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected], oppure contattare il numero 366 98.09.709, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Il centro per bambini di età compresa tra 18 mesi e 6 anni età e per le famiglie è aperto lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18,30. Lo spazio gioco è un servizio di ‘Verde magico’ ed è aperto da lunedì a domenica dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18,30.