Laboratori per dare voce ai giovani Cinema, teatro, fotografia, arte Obiettivi: aggregare e includere

Laboratori di teatro, cinema, fotografia, gratuiti e dedicati ai più giovani. Il Comune di Bagnone ha partecipato al bando cultura della Fondazione Carispezia e lo ha vinto. Così a luglio potrà promuovere laboratori per valorizzare l’identità culturale locale, innovare linguaggi e coinvolgere pubblici diversi. Non solo, sono in programma anche eventi e iniziative per l’identità e lo sviluppo culturale del territorio, che si rivolgeranno a un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione ai giovani e al loro coinvolgimento. La proposta progettuale, dal titolo ‘Un fiume di idee: territorio, memoria e arti’ è del Comune di Bagnone, realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia. Il target di riferimento è dagli 11 ai 25 anni, i laboratori non sono rivolti solo ai bagnonesi ma potranno partecipare anche ragazzi di altri comuni.

Il laboratorio teatrale si svolgerà il 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18 luglio, il 20 luglio alle 21 lo spettacolo conclusivo. Il laboratorio di cinema, dal 17 al 22 luglio, prevede un’introduzione al mondo della fotografia e del fotoromanzo, lavorando sul movimento, la relazione tra spazio e corpo, sul concetto di tableau vivant, sull’inquadratura e sulle fasi di produzione; il laboratorio grafico dal 18 al 29 luglio, tutti in fascia mattutina dalle 9 alle 13, da lunedì a venerdì. Le attività di carattere artistico si svolgeranno nel teatro comunale e nella pinacoteca di arte contemporanea Garavaldi, per promuovere il concetto di interdisciplinarietà e interazione fra varie forme d’arte.

Tra gli obiettivi della proposta ci sono favorire la libera creatività dei giovani, promuovere l’aggregazione all’insegna dell’accoglienza e della crescita culturale e emotiva, anche per giovani che vivono situazioni di particolare fragilità o di disabilità, favorire l’inclusione, in collaborazione con associazioni del territorio e il lavoro di rete per il miglioramento della qualità della vita e del territorio bagnonese. Il progetto punta l’attenzione sul tema della relazione, lavora sull’arte pubblica come mezzo di rigenerazione, privilegia l’approccio partecipativo.

Dopo un’introduzione teorica, si passerà a una fase legata al territorio, per far emergere necessità e idee, quindi alla fase pratico-manuale in cui si affronteranno diverse tecniche artistiche. Una scoperta del territorio, documentata anche dal punto di vista fotografico, in continuità e in sinergia con altre attività già in calendario, promosse dai partner sostenitori del progetto, Pro Loco Bagnone e associazione Donne di Luna. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail all’indirizzo: [email protected]