Laboratori e aziende necessitano di tecnici

2 TECNICI ANALISI. Laboratorio di ingegneria specializzato in analisi su materiali compositi ricerca 2 tecnici per analisi, in particolare ultrasuoni e termografie su componenti in vetroresina e fibra di carbonio nel settore nautico. Età massima 29 anni. Si offre apprendistato professionalizzante full time. Orario 8-12.30 e 13.30-17. Offerta 47037.

1 TECNICO RIPARATORE. Ditta specializzata nell’installazione, collaudo e riparazione di apparecchiature per la ristorazione professionale ricerca tecnico riparatore. Zone di lavoro La Spezia e Massa Carrara. Età fino a 40 anni. Tempo determinato full time. Orario: 8-12 e 14-18. Offerta 46945.

1 MAGAZZINIERE. Azienda commerciale di materiale elettrico cerca 1 magazziniere con esperienza. Età compresa fra 22 e 35 anni, conoscenza dispositivi informatici, diploma Istituto Tecnico, automunito. Offerta 46930.