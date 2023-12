L’abbraccio della comunità. Il bambinello nella grotta e il messaggio di pace: "L’amore vince sull’odio"

Più di 1.600 persone nella giornata inaugurale del presepe vivente di Cinquale nel giorno di Natale. E sicuramente anche ieri sono stati in tantissimi a vivere la Natività. In particolare i genitori di Federico, 7 mesi, che dormiva beato bella mangiatoria. La mamma Alice Coli è una storica rappresentante del presepe, da bambina ha ricoperto molti ruoli e quindi, insieme al compagno Andrea Rossi, ha deciso di far vivere questa esperienza anche al loro secondo figlio (il primo genito Leonardo ha già impersonificato Gesù, ma durante il lockdown). "Abbiamo subito accettato – racconta la mamma – perché si tratta di una realtà in cui siamo cresciuti. Siamo felici, quando possiamo, di poter dare il nostro contributo a queste occasioni della tradizione di Montignoso. Siamo qui tutta la giornata, vediamo che Federico apprezza, è un bimbo a cui piace stare tra la gente, quindi siamo tranquilli".

Nella prossima rappresentazione sarà la volta della piccola Beatrice, figlia di Irene Di Matteo e Carlo Cottone. Ben 80 i figuranti accompagnati dal bue e dall’asinello, e ancora, capanne e casette di legno perfettamente ricostruite (ben 36) con all’interno il fornaio, il fabbro e tutti gli antichi mestieri per riscoprire usi e costumi oggi rischiano di scomparire.

"Siamo felici – racconta don Maurizio Iandolo, vero perno di tutta l’organizzazione che vede le due parrocchie San Giuseppe artigiano e Cuore immacolato a Renella collaborare insieme –. I partecipanti hanno apprezzato moltissimo il nuovo stile del presepe. I presenti hanno manifestato un ritorno al mondo spirituale che ci fa ben sperare per il futuro. In un mondo in cui il presepe viene messo da parte, si fanno risentire le posizioni della nostra identità cattolica. Da rappresentazioni come questa escono messaggi di solidarietà, dove trionfa la cultura cristiana cattolica, attenta alle differenze. Sicuramente esce un messaggio di pace e di solidarietà verso tutti i popoli". Dopo le passate giornate, la rappresentazione del presepe proseguirà l’1 e il 6 gennaio dalle 16.30 alle 19.

