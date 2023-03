La voce delle donne Spettacolo e testimonianze al Centro ricreativo comunale

Il laboratorio teatrale del Centro ricreativo comunale si è riempito di mimose per la Festa della donna. Protagoniste le iscritte che tutti i giorni, dal lunedì al sabato, frequentano la sede di Piazza Dodi dove le persone hanno la possibilità di ritrovarsi per scambiare due chiacchiere e svolgere attività varie ricreative. Il Centro infatti, è nato per creare nuove opportunità di incontro e socializzazione per i cittadini in età adulta del comune di Pontremoli e quelli limitrofi. Offre inoltre alle associazioni di volontariato un luogo dove svolgere le proprie attività. "Oggi – ha detto la vice sindaca Clara Cavellini dando il via alla kermesse – abbiamo fatto la scelta di vivere la giornata trascorrendo alcuni momenti in allegra compagnia ma siamo comunque vicine a tutte le donne che soffrono per le discriminazioni, le violenze e le guerre consapevoli che se il mondo fosse realmente gestito dalle donne sarebbe più buono e giusto". Il programma prevedeva uno spettacolo teatrale comico ’Speteguless tra amiche al bar’ liberamente tratto da un testo di Rosanna Pinotti per la regia di Armanda Taddei e la coreografia di Eleonora Casetta. Le interpreti erano Daniela Cavatorta, Mirella Giambiasi, Bruna Cavalli, Eustacchia Scozzari, Adele Primavori, Angela del Nevo, Giovanna Transitano e Paola Bianchi. A seguire ’Voce alle donne’ con pensieri e parole di donne in libertà. Sono intervenute Rosanna Pinotti, Rita Zuccarelli, Giovanna Transitano, Eustachia Scozzari, Nara Fontana, Armanda Taddei ed Eleonora Casetta. Presenti anche il sindaco Jacopo Ferri, il direttore della SdS Marco Formato e la dirigente Angela Neri.