La visita di Lorenzetti: "Impegno instancabile e ricerca di eccellenza"

Una visita speciale, quella ricevuta ieri dall’alberghiero di Bagnone. "Ho avuto l’onore di trascorrere un momento straordinario all’istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Pacinotti Belmesseri” di Bagnone – ha detto il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti – Non posso fare a meno di esprimere il mio profondo apprezzamento per l’eccellenza che ho avuto il piacere di sperimentare grazie a questi ragazzi incredibili. Il loro impegno, la passione e la maestria dimostrati oggi sono testimonianza del talento straordinario che coltivano in ambito enogastronomico e dell’ospitalità. Un ringraziamento speciale va al corpo docente e a tutto il personale della scuola. Il vostro impegno instancabile e la dedizione nell’accompagnare questi giovani nel loro percorso formativo sono fondamentali. Sotto la guida attenta della dirigente scolastica Lucia Baracchini, il vostro lavoro straordinario contribuisce in modo significativo alla crescita e al successo degli studenti. E’ stata un’esperienza straordinaria che ha rafforzato la consapevolezza del talento presente nel nostro territorio, grazie a istituzioni educative come il Pacinotti Belmesseri. Continueremo a sostenere e valorizzare questi percorsi di eccellenza che contribuiscono alla formazione di futuri professionisti di altissimo livello".