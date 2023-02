La visita del sottosegretario all’agricoltura

Alle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli oggi alle 11 arriva il sottosegreterio di Stato al Ministero delle Politiche agricole e per la Sovranità alimentare Patrizio La Pietra di FdI che, con l’on. Alessandro Amorese e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, incontrerà gli operatori del settore agricolo per ascoltare le istanze del territorio e di un settore strategico per il futuro della Nazione. La dirigenza provinciale e lunigianese di FdI invita all’incontro le istituzioni locali e la cittadinanza per un momento di scambio di idee.