La visione sulla sanità. Tutti i presidi da difendere

Tanti i fronti su cui intervenire per la sanità: si punta a costituire un tavolo permanente con la medicina territoriale per valutare "le criticità attuali e future come le carenze di medici di famiglia, lo smantellamento della guardia medica, la carenza personale e mezzi del servizio di emergenza-urgenza". La volontà poi è di mantenere tutti i presidi esistenti, Marina e Villette, realizzare la nuova casa di comunità alla stazione e programmare una seconda casa di comunità in destra Frigido. "Porteremo all’attenzione della zonale la necessità del riconoscimento alla Comunità di recupero della Brugiana dello stato di Zona Sanitaria in area Disagiata, con eventuale individuazione all’interno del personale della Comunità di un referente ufficiale che si possa interfacciare con le istituzioni".

Nel documento programmatico non mancano passaggi sull’efficientamento energetico così come sulla lotta al dissesto dove le priorità sono Frigido, Candia e Ricortola andando a "intercettare nuovi canali di finanziamento (in sinergia con Provincia e Regione) affinché la prevenzione del dissesto diventi un’opera costante, fatta di interventi strutturali e manutenzione del territorio, dei suoi boschi e corsi d’acqua" oltre a potenziare i sistemi di allerta. Politiche giovanili: si vogliono creare 3 aule studio polifunzionali tramite convenzioni con privati da gestire con associazioni, proloco o parrocchie, recupero e riqualificazione degli spazi sportivi già esistenti per restituirli ai giovani.

Per la lotta alla povertà e in particolare all’emergenza si vuole realizzare un’altra struttura come quella di Ricortola dedicata ad accogliere le persone in difficoltà, chiamate Housing First e Housing temporaneo, oltre a creare una ‘stazione di posta’, ossia posti letto per la notte, in via Galvani, per offrire ai più emarginati dei servizi completi al fine di favorire una piena integrazione sociale, già finanziati dal Pnrr. Per gli anziani si prevede di realizzare nuovi luoghi di incontro e il Comune si impegnerà con la Regione "per una distribuzione più equa delle quote sanitarie nelle Rsa sul territorio regionale, troppo spesso a discapito della zona delle Apuane".

Abbattimento delle barriere architettoniche e ancora progetti per il ‘Dopo di noi’ e di inserimento lavorativo a sostegno della disabilità, oltre a realizzare il progetto ‘Mare senza barriere’ per una spiaggia dedicata ai diversamente abili. Per il Castello Malaspina si prosegue l’iter di acquisizione a patrimonio tramite federalismo demaniale mentre per il Museo Guadagnucci si affronterà al strada per il riconoscimento regionale dopo aver creato al suo interno percorsi per soggetti fragili, un dipartimento di didattica.