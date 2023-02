La “visione” del futuro nei giovani apuani

“Sei apuano se”… sei giovane. Nell’ultimo appuntamento del takshow nel teatrino della chiesa dei Quercioli, organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Rivoluzione Allegra’, a riempire la sala gremita sono stati giovani ospiti apuani, intervistati e protagonisti di un dibattito su vari temi. Quindi la pandemia letta con gli occhi dei giovani, gli spazi di aggregazione, il lavoro, lo sport e la cultura. E negli intermessi due applauditissimi interventi: quello del comico Stefano Martinelli, conosciuto in Tv per la sua collaborazione con Gerry Scotti, Alba Parietti e nel programma ‘Avanti un altro’, poi del cantante Cophra nome d’arte per Mario Cofrancesco. Il giovane musicista ha da poco pubblicato il suo singolo “Toccarlo”, riferito al cielo, disponibile su tutte le piattaforme.

A fare da mediatore dell’incontro ancora Giulio Milani, con in redazione Marianna Massa e in regia Pierpaolo Poggi. In ordine sono stati chiamati sul palco Gabriele Ratti, giovane giornalista collaboratore de La Nazione e attore, Carlina Leonardi, una delle più giovani allevatrici d’Italia, Giacomo Felice Serrao, studente del ‘Fermi’ e vincitore della Coppa Italia di Karate, Anna Granatelli, studentessa del Dams di Bologna e poeta, Elena Cirillo, insegnante di musica e canto. Visti i tanti background tutti hanno potuto portare la propria esperienza su cosa significhi essere giovani nella nostra provincia; ognuno ne ha potuto spiegare le difficoltà e i punti di forza secondo la propria esperienza, sopratutto legata al difficile periodo economico, sociale e culturale del post-pandemia.

Dopo le interviste e l’intervallo musicale di Cophra, che ha cantato tre suoi pezzi, sono stati chiamati altri tre giovani: la calciatrice della Carrarese Viola Gaspari, la studentessa del liceo Palma e autrice del bozzetto della statua di Alberico Cybo Malasipina Sara Riccardi, e il vincitore del concorso di fotografia per la categoria “studenti over 14” Denis Mitola. Molto sentito il successivo dibattito. Le domande poste dal pubblico, e mediate da Milani, hanno spinto i ragazzi ad esprimersi sul loro futuro, sui loro sogni, sulla loro visione del mondo e le risposte hanno profondamente colpito l’uditorio.

I ragazzi infatti hanno dimostrato una grande maturità, forse dovuta anche alla difficile esperienza del covid, nel considerare il loro futuro, una maturità sentita dal pubblico quasi eccessiva vista l’età. Ambiente, università, lavoro e ambizione sono stati al centro del dibattito, dando così la possibilità anche a chi era collegato in streaming di sentire e comprendere questa visione assai diversa delle più nuove generazioni che sfidano con capacità il futuro.

Le aspettative, le paure, i desideri e i bisogni di una generazione drammaticamente segnata da due anni di pandemia e uno di guerra, sono venuti fuori dagli interventi di ciascuno, giovani in una società in cui l’indice di vecchiaia conta 188 over 65 per ogni 100 under 15 e con l’attuale tasso di denatalità arriverà a contare, tra vent’anni, 293 anziani per ogni 100 giovani. Un momento è stato dedicato anche al compianto Maurizio Costanzo. La prossima puntata di “Sei apuano se” è già fissata per il 24 marzo e ospite d’onore sarà il nuovo campione italiano di atletica leggera Samuele Ceccarelli.