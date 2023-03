La violentò sotto un cavalcavia Condannato a sei anni e due mesi

di Alfredo Marchetti

Fu violenza sessuale. Il presidente del collegiale Ermanno De Mattia, al termine di due ore di camera di consiglio, ha condananto l’amico della ragazza a 6 anni e due mesi, più le spese processuali. Il presidente ha ’scontato’ di un solo mese la richiesta da parte della Pm Giulia Giancola. La violenza sessuale si è consumata nel 2020 in un campo sotto al cavalcavia dell’autostrada, all’incrocio con via Puliche, a due passi dal torrente Frigido. Alla sbarra era finito un ragazzo, accusato d’aver approfittato di lei al termine di un pomeriggio trascorso in casa, in pieno lockdown, tra alcol e musica.

Del caso se ne occuparono gli agenti della mobile, i quali, una volta scattata la denuncia, si occuparono di ricostruire dettagliatamente quei momenti in cui la ragazza si era trovata suo malgrado. Una ricostruzione che è stata determinante alla Procura per formulare l’accusa e successivamente incassare una pena davvero pesante ai danni del giovane.

Nell’udienza nella quale aveva parlato la vittima di 24 anni difesa dalla legale Lara Balderi, erano venuti fuori dettagli importanti. La ragazza aveva raccontato di essere stata in casa con il giovane: i due avevano iniziato a bere alcolici. I due erano poi usciti all’eterno, vicino a un campo, perché la ragazza aveva bisogno di urinare. Lì, la ragazza ricordava di essere stata buttata a terra e da dietro il ragazzo ha abusato di lei. Pochi minuti dopo la ragazza chiamò la sorella a Milano per chiedere aiuto. Non aveva raccontato quanto le era successo per vergogna, anche perché ero già stata vittima di una vicenda simile: quando aveva 13 anni giocava a calcio, il padre di un nostro allenatore aveva tentato di molestarla chiedendole un rapporto orale.

La difesa del giovane, Erica Bertola e Davide Cariola, ha provato a smontare le accuse, mostrando una dinamica diversa da quella raccontata dalla ragazza: in un’ora di arringa i due legali hanno setacciato le dichiarazioni della 24enne rilasciate nell’udienza in cui era stata ascoltata dai giudici, nel tentativo di far emergere incongruenze nel racconto, mostrando una versione, secondo loro, diversa. C’è voluta circa un’ora di camera di consiglio al collegiale per decidere il destino dell’uomo.

Il giovane massese è stato quindi condannato alla pena di 6 anni e 2 mesi e al pagamento delle spese processuali, nonché il risarcimento del danno, in quanto la giovane si era costituita parte civile nel procedimento penale.