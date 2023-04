La versione di Ragaglini "Istituiremo le consulte: cittadini e associazioni costruiranno il futuro"

Trent’anni di nulla di fatto sui grandi temi del territorio: una frase del candidato a sindaco Cesare Ragaglini che ha suscitato polemiche soprattutto da chi, nel centrosinistra, per molti anni ha tenuto in mano le redini della città. "I problemi irrisolti sono sotto gli occhi di tutti e quindi non ho detto niente di nuovo. E il nuovo sindaco questi problemi dovrà affrontarli. Soprattutto le mancate bonifiche sono la colpa grave delle amministrazioni. Una delle cause a cui dobbiamo il triste primato dell’incidenza dei tumori sui decessi a Massa: non c’è una famiglia nel territorio che non sia stata toccata o non sia toccata da questo dolore. E ai massesi interessano questi problemi, non i ticket elettorali. Nella mia concezione di politica ci si allea per governare con programma, non per vincere le elezioni e basta. Ma come vorrebbero governare e con quali progetti non lo dicono. E’ evidente che non sono stati capaci di creare una classe dirigente in grado di costruire una vera alternativa di governo da spendere nella competizione elettorale. Eppure in quella forza politica ci sono intelligenze brillanti e capaci, che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare, e che avrebbero molto da esprimere".

L’ambasciatore mantiene la posizione che possiamo definire di ‘rottura’ con il passato recente e lontano. "Il nostro programma è tutto incentrato sui temi concreti. Dobbiamo riportare i cittadini a interessarsi nuovamente alla vita della città. Chi non va a votare la lascia in mano a forze che hanno dimostrato disinteresse per la città e incapacità a programmare il futuro. Per questo istituiremo dieci Consulte Cittadine".

Come funzionano?

"La consulta appartiene ai cittadini. I membri di diritto, come sindaco, assessori o presidenti delle commissioni consiliari, partecipano ma senza diritto di voto. Associazioni, ordini professionali, comitati, organizzazioni e cittadini invece eleggono il proprio presidente, il vice e il comitato esecutivo, gestiscono la consulta e le discussioni, elaborano proposte e pareri da dare all’amministrazione".

Fra i grandi progetti ha parlato della lotta all’erosione. Quali sono gli altri?

"La riqualificazione della zona industriale dove vengono creati i posti di lavoro. Oltre alle bonifiche, infatti, bisogna dare maggiore competitività all’area attraverso illuminazione efficace, decoro urbano, rifacimento delle strade, riforestazione urbana e moderne infrastrutture. Dobbiamo concordare con Carrara e Ferrovie dello Stato un’unica stazione provinciale che potrebbe trovare posto a Massa Scalo, a uso passeggeri e merci. Permetterebbe anche di decongestionare in parte via Carducci".

E per la montagna?

"Una riqualificazione di tutti i borghi, nessuno escluso. Per ogni borgo vi sarà - sentiti anche i cittadini - un progetto su misura preparato da esperti del settore per andare a intercettare risorse europee".

I suoi affondi sembrano essere diretti soprattutto al centrosinistra...

"No, vedo gli altri candidati della destra e sembra che non abbiano governato loro negli ultimi 5 anni. Si rimpallano le responsabilità, senza accorgersi che stanno certificando il fallimento della loro esperienza. Ma i cittadini non vogliono essere presi in giro. Mi rivolgo ai cittadini che hanno il potere di decidere di cambiare. Non sarà una sfida facile ma certamente ho competenza, esperienza e determinazione di realizzare quanto indicato nel programma"