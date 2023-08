La versione all’Aeroclub "I cittadini pagheranno quello che fino a oggi avevano gratuitamente"

"Evitiamo la confusione, evitiamo l’ignoranza, evitiamo d’essere in balia delle parole del politico di turno". L’Aeroclub Marina di Massa non ci sta e nonostante ormai abbia lasciato l’aeroporto dal 22 agosto, come da nota di Enac, affida la difesa della propria immagine a una lunga lettera in cui ripercorre la cronistoria di quanto accaduto, almeno per gli ultimi avvenimenti, cercando di mettere in luce alcuni aspetti che derivano dalle scelte del sindaco Francesco Persiani e dell’amministrazione: "I massesi stanno pagando per qualcosa che fino a oggi hanno avuto gratis. Dal 2012 al 2023, in 11 anni nessun bando, nessuna gara, nessun gestore (nessuna legalità). Cattivo invece e stato Aeroclub che non ha abbandonato, garantendo i servizi alla collettività. I massesi sostengono chi non ha neanche ascoltato le voci di 7 lavoratori, famiglie che da ieri saranno a carico della collettività. I massesi stanno perdendo un Aeroclub, un ente senza scopo di lucro fatto da volontari ed appassionati, che continueranno a fornire i propri servizi e le proprie competenze da qualche altra parte. I cittadini piloti, i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza, la polizia, la protezione civile, i vari Prada, Briatore, Barilla, (con tutto quel che portano) vale a dire tutti quelli che frequentavano l’aeroporto han perso la possibilità di rifornire carburante a costi accettabili, in un ambiente professionale, ma al contempo familiare e accogliente dall’alba al tramonto".

Una spiegazione che si lega a doppio filo per Aeroclub a quella che è la linea degli avvenimenti a partire dal 2012, quando era scaduta la concessione per la gestione dell’aeroporto, quindi sotto la giunta del sindaco Roberto Pucci a cui è seguita dal 2013 quella di Alessandro Volpi fino ad arrivare a Persiani e al ‘bis’. Dalla rottura di quest’ultimo con l’aeroclub a partire dal 2022 Enac ha approvato il nuovo regolamento di scalo redatto dal Comune, siamo a dicembre, e l’aeroclub diventa semplice ‘operatore’, non più gestore, pur mantenendo le mansioni. Regolamento che secondo Aeroclub viene emesso "senza consultare nessuno, su richiesta del proprietario del campo, in aperto contrasto con la Circolare Applicativa Enac APT19 di cui la stessa Enac è garante per la sua applicazione".

Il 30 dicembre la prima data di sgombero, rimandata poi al 29 giugno, perché bisogna garantire l’elisoccorso che senza Aeroclub non avrà i servizi di supporto necessari, poi rimandata ancora. Nel frattempo, dice Aeroclub, i dipendenti scrivono al sindaco per essere rassicurati sul loro futuro e chiedono un incontro senza ricevere risposta. Salta anche la data del 31 luglio per lo sgombero per poi arrivare al mese di agosto, alla nomina del commissario e agli sviluppi che oggi conosciamo con il conflitto sulla data di sgombero che per il Comune avrebbe dovuto essere il 30 agosto ma che Enac non avrebbe segnalato all’Aeroclub, che si sentiva legittimato quindi solo fino al 21 agosto.