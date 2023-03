La verità di Agrolab "Da Eni non è arrivata alcuna pressione Momento delicato"

di Alessandra Poggi

Agrolab Ambiente, l’azienda di Nazzano dove si sta consumando la vertenza dei quaranta lavoratori del ramo produzione rompe il silenzio, e in una nota stampa bacchetta il sindacato della Cgil in prima linea con la sindaca Serena Arrighi e l’assessore regionale Alessandra Nardini per scongiurare il rischio di eventuali licenziamenti. Nessun accenno alla dismissione del ramo produzione, nessun accenno sul futuro dei lavoratori, solo una nota stampa per spiegare le strategie di mercato e smentire le affermazioni del sindacato della Cgil su eventuali pressioni di spostare la produzione fatte da Eni, il principale cliente di Agrolab.

"A seguito degli articoli apparsi negli ultimi giorni – si legge nel comunicato – la direzione di Agrolab Ambiente desidera smentire categoricamente quanto affermato dalle sigle sindacali agli organi di stampa. Agrolab Ambiente si evolve in un contesto di business complesso e in continua mutazione, che la costringe ad adeguare la propria strategia produttiva al fine di garantire costantemente il servizio migliore e più efficiente al proprio mercato. Le affermazioni secondo cui, in qualsiasi modo, il gruppo Eni avrebbe esercitato, o starebbe esercitando un qualche tipo di influenza sulle decisioni gestionali di Agrolab sono del tutto false e condannate da Agrolab Ambiente". Secondo il sindacato invece Agrolab nel corso dell’assemblea con i lavoratori nello stabilimento di Nazzano, avrebbe giustificato la dismissione del ramo aziendale di via Frassina sostenendo che era stata la stessa Eni a chiedere di spostare la produzione altrove. A questo proposito l’azienda precisa: "Nessun organo societario ha mai dichiarato o riportato tali informazioni che non rispondono al vero. Del pari, la nostra azienda ad oggi non ha avviato formalmente alcuna procedura ai sensi di legge. Le illazioni hanno gettato discreto sulla società peggiorando una situazione complessa e delicata. La società si riserva ogni azione, anche legale a tutela della propria immagine e della riservatezza dei propri clienti". Immediata la reazione del segretario della Cgil Nicola Del Vecchio: "Lunedì faremo l’assemblea con i lavoratori – dice – per decidere le azioni da mettere in campo".