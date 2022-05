La UilPoste conferma i vertici Paolo Lippi resta segretario

La Uilposte di Massa Carrara conferma alla guida della segreteria provinciale Paolo Lippi, eletto all’unanimità alla fine del congresso che si è svolto mercoledì pomeriggio alla pizzeria Il Campetto di Turano. L’assemblea ha ratificato anche il direttivo e i membri della segreteria che affiancheranno Lippi per i prossimi quattro anni. Nella segreteria eletti Giuseppe Viani e Francesco Micheletti. A coordinare il congresso era presente la segretaria regionale Uilposte Toscana, Silvia Cirillo, affiancata dai coordinatori regionali Daniele Centanni e Claudia Moscardi. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sulle condizioni di lavoro in Poste Italiane. "In un momento di sfide come queste la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro è ancora più essenziale – ha detto Cirillo -. Anche a Massa, in Poste, non si rispettano a volte alcuni degli accordi che il sindacato fa. Si soffre, ad esempio, una forte carenza nei mezzi di lavoro, sia allo sportello sia soprattutto sul recapito dove anche la mancanza di palmari sta peggiorando le condizioni di lavoro. Si registra inoltre un clima di forte pressione sui dipendenti che incide sulla qualità del lavoro e mette in pericolo la sicurezza. Si parla poco di incidenti sul lavoro in Poste italiane ma ci sono stati casi di giovanissimi portalettere che hanno perso la vita mentre svolgevano le loro mansioni. Bisogna mantenere alta l’attenzione sulla tenuta dei mezzi perché si lavora su strada e si rischia, bisogna sempre verificare le norme di prevenzione e sicurezza".

Nella foto i vertici di UilPoste