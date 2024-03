La trattativa-parcheggi. Si punta sull’ex cartiera e degli spazi privati ora non utilizzati

I disagi ci sono e ci saranno. Si lavora per ridurli al minimo cercando di rispettare anche i tempi stretti imposti dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma la soluzione definitiva ancora non c’è. Torna a garantire impegno sul problema parcheggi nel centro città e non solo il sindaco Francesco Persiani. Sono partiti cantieri, molti in contemporanea, alcuni che dureranno anche anni, come quello per l’area ex Cat che dovrebbe rimanere aperto per circa due anni, fino al 2026 quando appunto scadono i termini del Pnrr. I parcheggi, come ormai è noto, già scarseggiano in situazione normale ma ora ne sono stati tagliati tanti altri, soprattutto proprio lì negli spazi dell’ex deposito Cat dove si demolisce il vecchio immobile per realizzare la nuova Casa delle arti, ribattezzata Marte.

Qualche soluzione tampone è stata trovata, sottolinea il primo cittadino, ad altre si lavora. "Parte del parcheggio è già stata riaperta, recuperando una ventina di posti auto – spiega – . Nel frattempo lavoriamo negli spazi sopra la scuola Bertagnini per crearne altri. Non appena il cantiere dell’ex Cat lo permetterà, poi, proveremo ad arretrarlo ancora di più per recuperare altri stalli. Dobbiamo pensare che qui i lavori dureranno circa due anni, quindi stiamo individuando anche altri siti da utilizzare, come l’ex cartiera oppure spazi anche privati non utilizzati con cui potremmo intavolare una trattativa per ottenerne una disponibilità temporanea e realizzare altri parcheggi. Sono soluzioni compensative per ridurre il disagio che, lo ricordiamo, è solo temporaneo. Lo stesso vale per la Rocca dove abbiamo dovuto togliere 3 o 4 parcheggi per far mettere il materiale alla ditta e la strada di accesso al castello sarà inibita il giorno delle lavorazioni".

E via Benedetto Croce dove il cantiere ha già tolto i parcheggi da un lato? Anche qui, assicura Persiani, si tratta di un disagio temporaneo. "E’ un progetto però di cui parliamo da tre anni e lo abbiamo presentato a più riprese – sottolinea –. Quando sarà terminato, via Croce diventerà bellissima con oltre 100 piante nuove, una pista ciclabile e i parcheggi ridisegnati. E’ vero, qui problemi di stalli non ce ne sono mai stati, ma l’intervento complessivo sarà migliorativo e alla fine il computo totale prevede solo pochi parcheggi in meno che non stravolgeranno la vita del quartiere. La carreggiata si ridurrà in maniera modesta e questo servirà semmai a rallentare il traffico e agevolerà un comportamento più prudente degli automobilisti. Nulla stravolgerà la vita dei cittadini".

L’appello dell’amministrazione è alla collaborazione: "Se i cittadini ci chiedono di avvisare, informare e trovare soluzioni noi siamo a disposizione, cerchiamo di far combaciare tutte le cose e capiamo che non sempre le soluzioni siano in linea con le aspettative di tutti. Ma dobbiamo anche lavorare tutti insieme negli interessi della città, per migliorarla".

FraSco