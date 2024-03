La testimonianza: "Al monte si lavora in sicurezza"

"Nelle cave si lavora in sicurezza, nel rispetto delle normative". A dirlo è Giuliano Bianchi, presidente della Cooperativa Api dei tecchiaioli che interviene sullo stato di salute di vette e creste. "Da 30 anni – ha rilevato – il lavoro del tecchiaiolo è migliorato" La Cooperativa svolge messa in sicurezza sulle pareti di cava, eseguendo controlli e portando a termine progetti di ingegneri minerari. "I volumi da estrarre e la zona vengono decisi dalla Regione e sono rispettati. In qualsiasi tipo di estrazione c’è una progettazione di ingegneri avallata da Asl". Importante l’avanzamento tecnologico: dai macchinari ai sistemi di monitoraggio dentro al monte per controllare le fratture, reti para-massi sulle tecchie, sensori che rilevano in tempo reale ogni movimento. Disgaggi periodici sulle tecchie per valutare lo stato dei fronti residui e attività di consolidamento che mettono in sicurezza l’intera zona di scavo. "Tutte le attività - evidenzia Bianchi - sono giornalmente controllate dall’azienda Asl, che fa rispettare le normative".