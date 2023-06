La terra e i sassi si trasformano in opere d’arte

’Materia prima seconda’: è il titolo della mostra organizzata da Essere marmo nello spazio di Franchiumberto in piazza Alberica. Una serie di stanze e volte a ridosso delle antiche mura della città che ospiteranno da giovedì 15 giugno alle 19,30 una mostra sul recupero della materia. Alessio Londi, Mirko Schenetti, Teo Martino, Paolo Nicolai, Filippo Tincolini e Francesco Tonarelli saranno chiamati a declinare la scultura utilizzando scarti di lavorazione. "Il marmo è materia prima che genera materie seconde chiamate bellezza, lavoro, memoria, benessere, utilità, arte e felicità. L’utilizzo di materie prime seconde dà voce a queste opere".

Nello stesso spazio saranno esposte le opere di ’Re-marmo’, gli elabroati dei ragazzi dell’istituto d’arte ’Palma’ che hanno partecipato al progetto di Fum Academy. "Ai ragazzi del Palma – ha detto Bernarda Franchi – è stato chiesto di realizzare con terre di cava modellini di arredo urbano. Panchine e oggetti realizzati con lo scarto di lavorazione, sassi e terre che potranno poi fare da prototipo per nuovi arredi cittadini. "Importante è che i ragazzi si siano impegnati sui materiali di riuso a dimostrazione che il marmo davvero ha numerosi usi – spiega Bernarda portavoce di un pool di aziende del marmo che cercano di creare ricchezza dagli scarti dell’escavazione. I nostri punti fermi – insiste Franchi – sono la sostenibiltià del marmo. Abbiamo voluto aprire questo spazio in piazza Alberica proprio per dare un contributo alla città che in occasione di White Carrara down town si potrà avvalere della nostra galleria". La mostra in Piazza Alberica rimarrà aperta fino al 24 giugno dalle 18,30 alle 23.