La task force della Prefettura Incidenti sul lavoro, le misure per contrastare il fenomeno

Incidenti sul lavoro, una piaga ancora troppo alta: parte il tavolo per la sicurezza. Il Prefetto Guido Aprea ha sensibilizzato sull’importanza di avviare campagne formative e informative, rivolte ai lavoratori e ai datori di lavoro in quello che è il tavolo di regia aperto in Prefettura. Ci sono ancora troppi incidenti, colpa di azioni abituali che in pochi secondi si trasformano in tragedia. L’ultimo risale al 13 maggio dove l’operaio Ugo Antonio Orsi è morto schiacciato da una lastra di marmo. Il sito estrattivo era affidato in concessione a una ditta di escavazioni con sede a Carrara. Il 3 gennaio un operaio 38enne è caduto mentre era al lavoro da un’impalcatura di 3 metri riportando un trauma cranico. A dicembre del 2022 un lavoratore di un cantiere edile, è morto cadendo dal tetto sul quale stava lavorando. A novembre dello stesso anno un camion da cava si è ribaltato nel bacino di Fantiscritti cadendo nel tornante sottostante. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso senza gravi conseguenze. Le dinamiche si ripetono e quelli citati sono solo alcuni di una lunga serie.

Il tavolo rientra nell’incontro finalizzato alla concretizzazione delle misure contenute nel "Patto per la sicurezza urbana, per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata", siglato il 3 dicembre dello scorso anno e che coinvolge Prefettura, Regione, Provincia e i Comuni di Massa, Carrara, Aulla, Montignoso e Pontremoli. Una particolare attenzione è stata dedicata all’articolo 16 del documento, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Presenti i soggetti sottoscrittori del patto, ovvero i sindacati, rappresentanti dell’Inail, dell’ispettorato territoriale del Lavoro, l’azienda sanitaria locale Asl-Toscana Nord Ovest, e i referenti di Confindustria, Cna, Confcommercio e Associazione nazionale costruttori edili, Ance.