La svolta di Confartigianato: "Visioni comuni e sinergie su infrastrutture e costa"

La Confartigianato Toscana ha un nuovo presidente, l’imprenditore Ferrer Vannetti, che incassa subito il pieno sostegno dell’associazione datoriale di Massa Carrara e Lunigiana tramite le parole del presidente Sergio Chericoni. "La Confartigianato Massa Carrara Lunigiana darà il massimo sostegno al nuovo presidente regionale della Toscana dell’associazione datoriale, Ferrer Vannetti. Ci sono visioni comuni e sinergie di intenti che abbiamo potuto apprezzare sin dal primo momento e siamo certi che potremo lavorare fianco a fianco per il bene dei territori e delle tante imprese che rappresentiamo". Chericoni era presente assieme al membro di presidenza della Confartigianato apuana, Michela Ciancianaini, al Viola Park di Firenze per l’assemblea della federazione e che ha eletto per acclamazione il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Toscana. Vice presidenti regionali saranno Giovanni Lamioni (vicario), Michela Fucile, Serena Vavolo e Alessandro Corrieri. "Un particolare apprezzamento lo spendiamo proprio per la nomina di Corrieri, presidente di Pistoia, con il quale abbiamo avuto già modo di lavorare in questi anni – prosegue Chericoni – e ci lega un ottimo rapporto. Rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per i progetti di sviluppo che riguarderanno la costa. Le prime parole del nuovo presidente Vannetti ci hanno dato subito conferma di una stessa visione: l’artigianato rappresenta la spina dorsale dell’economia toscana ma senza coesione fra territori e supporto delle istituzioni non si potrà uscire dalla crisi. Dobbiamo essere consapevoli che nessuno si salva da solo". Un lavoro fianco a fianco che parte dei territori per arrivare fino ai vertici della Confartigianato Toscana così da poter trovare soluzioni a più livelli: "C’è la necessità di un rilancio dei territori che non può prescindere da importanti piani di adeguamento delle infrastrutture e delle vie di comunicazione di cui in particolare la costa da Livorno a Carrara ha un gran bisogno, assieme a Pisa – evidenzia Ciancianaini –. Per questo lavoreremo a un progetto di rilancio che metta insieme tutte queste realtà".