La strenna del Sandomenichino. Successo della ’reunion’ di scrittori

Nella magia dell’atmosfera natalizia, poesia, prosa, musica e arte hanno trovato accoglienza alle Stanze del Teatro Guglielmi in occasione della terza edizione della ’Strenna del Sandomenichino'. L’appuntamento annuale è promosso dal direttivo del premio letterario con il patrocinio del Comune. "Anche quest’anno – dice il presidente dell’associazione San Domenichino, Giacomo Bugliani – si è tenuta con successo la ’Strenna’, un’occasione importante per la valorizzazione di scrittori e poeti della provincia (e non solo) e che ci ha dato la possibilità di trascorrere un pomeriggio all’insegna della buona letteratura. Quest’anno la strenna si è tenuta alle Stanze del Guglielmi come anticipazione della cerimonia di premiazione del premio letterario Sandomenichino che da quest’anno avrà luogo proprio al Teatro Gugliemi. Un ringraziamento ai numerosi scrittori e artisti che hanno voluto partecipare a questa edizione del nostro reading letterario natalizio e un ringraziamento a tutti i miei collaboratori per l’ottima riuscita dell’evento".

Il presidente Bugliani ha aperto l’incontro, affiancato da Rosaria Bonotti e Monica Gulminelli, componenti del direttivo e conduttrici della serata. Presenti anche Franco Tortorella, Egizia Malatesta, Dino Eschini, Giorgio Berti, Roberto Vitaloni e Angela Maria Fruzzetti, che compongono direttivo e giuria. Insomma, un omaggio al Natale animato e impreziosito dai canti natalizi degli alunni di Officina della Comunicazione, progetto del Liceo Classico della professoressa Rosaria Bonotti con la collaborazione del soprano Nicoletta Tonazzini (Matteo Sportelli, Sara Amati, Sara Prestileo e Maria Cozzani alla chitarra).

Hanno portato il loro contributo artistico Maria Giulia Cherubini, Barbara Peracchi, Alina Gijka, Maria Rita Guadagni, Angela Maria Fruzzetti, Maria Giovanna Guerra, Roberta Pisani, Matteo Nerbi, Franca Dumano, Barbara Molinari, Sandro Scuto, Fabio Cristiani, performer di Sara Chiara Strenta con Gabriele Boni, Patrizia Fiaschi, Giovanni Leorin, Martina Alibani, Emanuela Cordiviola, Antonella Gramigna, Monica Gulminelli, Tonina Tessa, Sonia Cocchi, Annalisa Gianfranchi, Dino Eschini, Maria Rosaria Intermite. Per l’addobbo floreale un ringraziamento a Giovanni del vivaio Mb Garden di via Aurelia.