La strage di Bergiola . Per non dimenticare: "Insieme per dire no a guerre e violenze"

Anche quest’anno la commemorazione dell’eccidio di Bergiola Foscalina è stata molto partecipata e sentita. Presenti le autorità civili, religiose e militari, l’Anpi, in particolare il corpo della Guardia di finanza che è particolarmente legato a questa ricorrenza. Il 16 settembre 1944 a Bergiola Foscalina furono trucidati 72 civili, soprattutto donne, bambini e ragazzi. Il maresciallo maggiore della Guardia di finanza Vincenzo Giudice venne ucciso con la moglie e i due figli nell’eroico tentativo di salvare gli abitanti dal massacro, proponendo ai tedeschi di sostituirsi gli ostaggi civili. Tanti i bambini presenti alla commemorazione.

"Di fronte a un mondo dove torna prepotente lo spettro della guerra, un mondo dove si vorrebbe andare a riaffermare con le armi la logica del più forte e del più ricco - ha detto la sindaca Serena Arrighi -, in un mondo dove la vita umana è ridotta a poco più di un numero e dove persino la vergogna e l’orrore sembrano essere valori e sentimenti dimenticati noi dobbiamo sempre riaffermare con tutta la nostra forza e il nostro sdegno la nostra contrarietà. Dobbiamo riaffermare con forza quei valori di libertà, uguaglianza e democrazia che i nostri padri e i nostri nonni ci hanno lasciato in eredità, valori che affondano forti le proprie radici anche a Bergiola Foscalina".

La prima cittadina ha anche ricordato il progetto del museo della Memoria, che si sta realizzando all’interno della ex scuola elementare del paese. "È anche per tenere vivo il ricordo di Vincenzo Giudice, di sua moglie e dei suoi bambini e di tutte le altre 68 vittime dell’eccidio di Bergiola che da tempo il Comune di Carrara è impegnato - ha aggiunto la sindaca -, assieme alla Regione Toscana e alla Guardia di finanza in un importante progetto di recupero della ex scuola elementare di Bergiola che porta il nome proprio di Vincenzo Giudice. Da diversi mesi ormai i lavori sono entrati nel vivo. Quando tutto sarà concluso nella ex scuola troveranno posto un museo della memoria, sale per riunioni e convegni e una foresteria e presidio del soccorso alpino della Guardia di finanza. Si tratta di un progetto a cui tutti i bergiolesi e tutta la nostra comunità tengono molto e per il quale ci siamo impegnati in maniera concreta trovando il fondamentale appoggio della Regione Toscana, del presidente Eugenio Giani, dell’assessore alla Memoria Alessandra Nardini e del consigliere Giacomo Bugliani. Firenze ha finanziato la realizzazione di questo progetto con un milione di euro - ha concluso Arrighi -, mentre il nostro Comune ne ha aggiunti quasi 300mila".