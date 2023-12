"La strada per la valle del Caprio è in condizioni disperate"

"Non è possibile che, nel periodo antecedente il Natale, la strada principale della Valle del Caprio sia ridotta a una pista da ’Camel Trophy’". A parlare è il consigliere comunale d’opposizione Andrea Draghi di Filattiera che spiega come tutto questo sia determinato "dai lavori di costruzione di una rete fognaria che di fatto – sostiene – serve solo a far aumentare la bolletta dell’acqua sotto la voce ’depurazione’, quando in realtà vi sarebbero state altre ipotesi da suggerire e praticare in una zona già urbanizzata negli anni ’70 e ’80, seppure con una vecchia concezione. Da due mesi ormai l’arteria si presenta completamente dissestata e i lavori vengono eseguiti nonostante la costante presenza delle auto e dei pedoni che la percorrono, con grande difficoltà – aggiunge – per gli stessi operai nel gestire il cantiere".

"Per quanto concerne i lavori d’asfaltatura poi probabilmente li faranno a maggio, in vista delle elezioni, però mi chiedo da ora ad allora i danni alle auto saranno incalcolabili e chi li risarcirà?. Speravamo e credevamo che le opere di questo lotto fossero eseguite in maniera più consona alla situazione oggettiva di chi vive nella zona ,con immediato ripristino della sede stradale – conclude il consigliere di opposizione – invece resta un chilometro di strada impercorribile e il Natale s’avvicina a grandi passi, con il rientro a casa fra l’altro nei paesi da parte di tante persone che per esigenze lavorative sono costrette a vivere fuori. E non farà certo loro piacere dover sopportare i disagi causati dal dissesto della strada più importante della zona proprio nel breve periodo di vacanze natalizie che gli è concesso. Né a loro, né tantomeno a tutti gli altri cittadini che ci vivono stabilmente".

Roberto Oligeri