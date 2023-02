La “storia” in una gioielleria

La gioielleria Mercadante riconosciuta come ‘bottega storica’ e inserita nell’albo del Comune di Massa, che conferisce l’attestato per tutti i negozi e botteghe che abbiano 40 anni di attività sempre nel solito luogo. La Gioielleria infatti nasce nel 1956 e il suo fondatore Mario Mercadante e sua moglie, superando molte difficoltà e passi generazionali, sono riusciti a tramandare fino ad oggi il lavoro orafo lasciando il passo alla gioielleria Cantarelli. Per diventare bottega storica bisogna rispettare uno dei due requisiti richiesti dal Comune: l’anzianità (più di 40 anni) e il pregio.

"Felici e soddisfatti – dice l’orafo Giacomo Cantarelli – sto portando avanti il prestigio e la continuità dell’attività che i miei genitori mi hanno trasmesso e ringraziamo, io e tutto il mio staff, tutti i clienti storici e i nuovi che continuano a credere in noi".