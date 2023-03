La storia Il fischietto rosa di Claudia "Io, arbitro contro i pregiudizi"

di Daniele Rosi

Diventare arbitro per passione ed esempio alle nuove generazioni. E’ la nuova sfida della 25enne carrarese Claudia Cella, giornalista laureata in marketing, che fin da piccola coltiva l’amore per il calcio. Amore già mostrato qualche anno fa, ricoprendo il ruolo di speaker della Carrarese. La passione di Claudia non si è limitata al classico tifo sugli spalti, ma si è evoluta con la precisa volontà di diventare un arbitro ufficiale della sezione Aia di Carrara. Oggi, a distanza di qualche anno, la prospettiva è cambiata, passando da speaker o giornalista al campo da gioco, preparandosi ogni fine settimana con la divisa e l’immancabile fischietto a dirigere le categorie locali più giovani, maschili e femminili. "E’ iniziato tutto con una decisione d’impulso – racconta Claudia Cella – Ho deciso di iscrivermi al corso arbitri, che è durato qualche settimana. Sono riuscita a conciliare il corso con il resto dei miei impegni e in poco tempo ho ottenuto la qualifica ufficiale di arbitro Aia". A gennaio la prima gara diretta, un incontro dei Giovanissimi tra Fossone e Seravezza Pozzi, e da lì una serie di altre partite, ogni fine settimana, ad arbitare ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni. "A questi livelli non ho l’aiuto dei guardialinee per cui devo prestare la massima attenzione – spiega la ragazza – Sicuramente questo ha rappresentato un forte impatto, perché sono stata messa subito a dura prova. Per fare l’arbitro è fondamentale mostrare grande sicurezza".

Nel raccontarsi, la giovane non nasconde ambizioni e speranze per il suo futuro con la divisa e il fischietto. Un percorso iniziato da poco ma su cui spera di proseguire il più a lungo possibile. "L’ambiente è ancora molto maschile – sottolinea Claudia Cella – Ed è un fatto culturale, che va superato. Le cose negli ultimi anni stanno cambiando ed è un piacere sapere che, nel mio piccolo, posso contribuire a questo cambiamento. A volte in campo ho fatto finta di non sentire alcuni commenti arrivati dagli spalti o dalle panchine circa il mio essere donna, ma sono casi rari per fortuna. In questo percorso mi piacerebbe anche essere da stimolo alle nuove generazioni. Poi ovviamente ho un minimo di ambizione, come è giusto che sia".