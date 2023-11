La storia I pastori ‘ritrovati’ da Luigino Ferrari

La storia delle 86 famiglie che nella valle del Taverone erano dedite alla pastorizia è anche una ricerca analitica sulla civiltà contadina del territorio ma non solo. ‘La luna di maggio e i pastori della Valle del Tavarone’, scritto da Luigino Ferrari ed edito da Lunigrafica Stampa e Stampa, è un volume prezioso per conoscere il quadro della comunità agro-silvo-pastorale e della transumanza svolta sui territori dei comuni di Comano e Licciana Nardi (Massa Carrara). E martedì è stato presentato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso a Firenze. Per il vicepresidente del consiglio regionale toscano Stefano Scaramelli "si tratta di un libro importante, che caratterizza le iniziative volute dall’Ufficio di presidenza e mette in evidenza un territorio della regione che, con il suo modo di vivere, ben rappresenta la Toscana diffusa con le sue tradizioni".

"Per me è un motivo di orgoglio poter presentare il libro di Luigino Ferrari – spiega il consigliere regionale Giacomo Bugliani – perché è uno spaccato della provincia di Massa Carrara e in particolare del territorio della Lunigiana che arriva a Firenze. Protagonista è soprattutto la comunità che abita la valle del Taverone che emerge dalla ricerca, dalle parole e dalle immagini di un volume che rende onore a una terra che a pieno titolo può essere considerata uno dei punti di forza della Toscana. Un’opera frutto di un’accurata e complessa ricerca che merita di essere conosciuta e apprezzatã".

Una ricerca che, ha raccontato l’autore Luigino Ferrari, è durata due anni. "Si tratta di un periodo di 170 anni di storia che interessa i comuni di Comano e Licciana Nardi e in particolare Tavernelle e Camporaghena, le due località poste sotto l’appennino tosco-emiliano dove vivevano tantissime famiglie di pastori – ha raccontato –. Ho cercato gli eredi, contattando 86 famiglie, e sono emerse delle storie bellissime, fatte anche di tanti sacrifici. I pastori transumavano fino alla Maremma toscana, era un viaggio a piedi che durava 15 giorni. Era un tratto dell’appennino che negli anni Cinquanta veniva percorso, da maggio a settembre, da 14mila capi di ovini. Una presenza importantissima per l’ambiente e la biodiversità. Erano sentinelle di questo territorio che non esistono più. Poi hanno cambiato lavoro, ma hanno perso la loro libertà e molti lo hanno raccontato con dispiacere. Tante famiglie che si sono trasferite a Parma, a Milano, nella maremma Toscana e il territorio è stato abbandonato".

Alla presentazione è intervenuta, come relatrice, la figlia dell’autore, Beatrice Ferrari. " Famiglie che per generazioni hanno vissuto il territorio e la montagna in tutti gli aspetti – ha sottolineato –, vivendone le stagioni con i sacrifici, ma con il contatto con la natura e la libertà che si sta perdendo. C’era una grande dedizione nel tramandare un lavoro così faticoso. La natura ti dà molto e ti insegna molto, c’è tanta solitudine e introspezione nel contatto con la natura. Un aspetto che viene ripreso nel libro e si apprezza dal dialogo diretto con i pastori". Lo studio parte dal 1857 e arriva al 2016. Ferrari racconta un’epoca e traccia il profilo di alcuni dei personaggi più noti del tempo, da Vincenzo Cimoli, detto ‘il vergaro’, una sorta di buttero della Lunigiana, a Giuseppe Maffei detto ‘il luparo’.