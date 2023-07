La storia di Marmocchio approda a Codena

Dopo il successo del debutto a Bergiola, stasera a Codena è in programma il secondo appuntamento con ’Carrararacconta’ e ’Le avventure di Marmocchio’, storia di un bambino di marmo. L’iniziativa è organizzata dalla Compagnia teatrale ’A ufo’ con il contributo del Comune di Carrara. Lo spettacolo inizia alle 21.30 ed è a ingresso libero. Scritto e diretto da Andrea “Chappo” Mosti, l’opera è interpretata da Massimo Cattani, Lorenzo Domenichelli, Anna Maestrelli, Mirko Chisci, Mattia Salini e Alessandro Mosti e si svolge lungo le strade dei paesi. “Marmocchio” è una rivisitazione in chiave moderna e... carrarina di “Pinocchio” di Collodi e segue le vicende di Marmocchio, burattino scavato da un blocco di marmo dal cavatore Raspetto, nel suo viaggio che ha come destinazione il diventare un bambino vero. Guidato dal piccione Escherichio, la sua coscienza, Marmocchio incontra svariati personaggi come la sua Fata madrina, Volpe e Fuoco che lo trascineranno in un turbinio di disavventure. Sarà una Nonna a narrare al pubblico le vicende di Marmocchio e a guidarlo. I prossimi appuntamenti sono il 4 agosto a Colonnata, l’11 agosto a Torano, il 18 agosto a Castelpoggio e il 25 agosto a Sorgnano. All’iniziativa collaborano le locali Pro loco.