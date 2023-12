’La storia di Anto’, successo per il cortometraggio di Fabrizio Ferrante

Una presentazione carica di emozioni e che ha riscosso successo per la prima assoluta del cortometraggio ‘La storia di Anto’, opera del regista apuano Fabrizio Ferrante. Un evento che si è svolto in un luogo caro alla protagonista del film tratto dalla storia vera di Antonella Binetti, nel Club scherma di Lucca Tbb, presentato da Roberto Tarfano. Il folto pubblico in sala ha potuto dialogare con Antonella e anche avere la possibilità di vedere come si svolgono le gare di scherma a cui lei partecipa. Sono state fatte simulazioni dove Antonella si è messa alla prova ed ha dato il meglio di sé come sempre. Toccanti le parole della protagonista, affiancata da Selenia Erye, scrittrice e giornalista massese, che ha preso parte al progetto. Presente anche il regista Ferrante capace di far arrivare al cuore ogni parola con le immagini. Molte le autorità presenti, intervenute per dare supporto al messaggio di speranza di Antonella. Lo sport è stato protagonista dell’evento, perché davvero può essere utilizzato per ‘rinascere’. "Abbiamo tutti il desiderio di trovare una giusta direzione nella vita, un sostegno, e lo sport può aiutarci in questo, con valori e regole comportamentali – spiegano gli organizzatori –. Ricordiamoci che quando si ha la possibilità di praticare uno sport è più facile vivere e superare la frustrazione della perdita, oggi questo problema è sentito da molti: non è semplice imparare a perdere, ma è possibile; con lo sport tutti questi ostacoli si possono superare in maniera sana. ‘La storia di Anto’ è un monito, una storia da prendere in considerazione". L’impegno ora è diffonderlo anche nelle scuole: i protagonisti del progetto si rendono disponibili, basta inviare una email a [email protected].