La storia dei giardini nell’opera di Mariella Zoppi

L’incontro che, a cura dell’associazione Briciole, si svolgerà venerdì alle 17 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, è dedicato alla presentazione del recentissimo libro dell’architetto Mariella Zoppi intitolato ’Giardini’ ed edito dalla Carocci.

Un lungo e affascinante viaggio attraverso la storia millenaria dell’ "arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana". L’estremo rigore della ricerca, la ricca documentazione, la competenza tecnica dell’autrice e la sua sensibilità storica ed estetica ne fanno un testo prezioso non solo per gli “addetti ai lavori” ma anche per chi voglia approfondire i molti temi relativi alle aree verdi.

L’architetto Mariella Zoppi è professore emerito di “Architettura del paesaggio” all’università di Firenze, ha progettato piani urbanistici, parchi e giardini in Italia e all’estero, ha scritto innumerevoli libri e - anche - ricoperto cariche amministrative. L’incontro di venerdì inizierà con la professoressa, che, per orientare eventuali futuri lettori, offrirà alcune chiavi interpretative, magari avvalendosi della proiezione di alcune delle immagini facenti parte dell’ apparato iconografico del testo.

Seguirà una conversazione tra l’autrice e l’architetto Franco Lorenzani, grazie alla quale nuove curiosità potranno accendersi e nuovi spunti potranno essere sviluppati, per consentire a tutti i partecipanti di dare il proprio fattivo contributo al dibattito.