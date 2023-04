La squadra di Ragaglini "Faro puntato sui giovani"

Spazio alle donne e grande attenzione per il futuro dei giovani. Il candidato a sindaco Cesare Maria Ragaglini si presenta con una linea pragmatica, che guarda alla sostanza invece che le solite promesse della politica. "Se siete soddisfatti della città che vedete, se gli annunci che in questi anni la politica ha fatto vi soddisfano, sapete chi votare. Se invece chiedete trasparenza, serietà e competenza, la mia lista ed io siamo pronti a guidare la città". Giornata di presentazione dei candidati al consiglio comunale, ieri a villa Cuturi: Francesca Anna Abiuso,

Patrizia Bertoncini, Pietro Bianchi, Massimo Bigini, Lucia Campatelli, Laura Costelli, Annarosa Del Sarto, Anna Della Tommasina, Roberta Dell’Arsina, Nicola Franchi, Stefano Gazzoli, Stefano Gianni, Francesca Giorgi, Marco Lucetti, Lorenzo Maggio, Silvia Marcuccetti, Brunella Nicolini, Matteo Nocchi, Francesca Pierotti, Ruggero Porta, Davide Ronchieri, Cinzia Rossi, Ivana Sagramoni, Giuditta Sborgi, Agnese Simonini Fabrizio Tomassini. "Il 60 per cento è composto da donne – ha dichiarato Porta –. Il nostro sarà un programma totalmente diverso. Vogliamo dire basta ai figli di andarsene da Massa, ma trattenerli qui e costruire un futuro per loro".

"Ringrazio queste persone – è intervenuto il candidato a sindaco – che hanno deciso di impegnarsi personalmente. Il movimento nasce per far fare a Massa un salto di qualità. I cittadini attendono risposte da decenni, non abbandoniamoci al fatalismo, i politici non sono tutti uguali. Credo nella partecipazione dei cittadini alla vita di un’amministrazione: è fondamentale. Se non si ascoltano le persone come si può fare calare dall’alto decisioni che non ne tengano conto? Le 10 consulte che istituiremo serviranno ai cittadini per partecipare alla cosa pubblica. Altro tema sono i giovani: a loro mancano esperienze comparative con altri coetanei in Italia e Europa. Aiuteremo le associazioni ad entrare nel forum europeo dei giovani. Oltre alla consulta ad hoc nominerò un delegato alle politiche giovanili nominandolo loro stessi. Dobbiamo avere grandi ambizioni, che muovono città e continenti".