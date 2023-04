La sposabambina e le brutalità

Storie di violenza, miseria, umiliazione sui volti del profughi. Storie che hanno lasciato ferite indelebili, nel fisico e nella mente, traumi impossibili da dimenticare. Le loro testimonianze raccontate dal personale di Emergency con cui hanno potuto scambiare qualche parola una volta superato l’incubo del naufragio. A raccontare alcune di queste testimonianze è Roberto Maccaroni, presente a bordo della “Life Support” tra il personale sanitario di assistenza. "Una ragazza partita da Zwara in Libia, ha raccontato di essere stata in un edificio non precisato al buio, in un centro di detenzione – spiega – con altre migliaia di persone, e di essere stata brutalizzata e violentata. Aveva un braccio rotto ma, essendo stata lì per tre anni aveva gli esiti di una frattura che nessuno aveva trattato. Venivano dati loro cibo e acqua contaminati, per cui vedeva persone che lentamente si ammalavano e morivano, rimosse poi dai trafficanti". Poi la quindicenne somala costretta a un matrimonio non voluto, a subire le violenze del marito. "Ci ha raccontato di essere stata obbligata a sposare una persona molto più grande di lei e con il quale ha avuto cinque figli – ha proseguito Maccaroni – . La costringeva a rapporti forzati. Lei disperata ha deciso di scappare portandosi i due figli più piccoli, raggiungendo il centro di detenzione in Libia dove è rimasta diversi mesi, anche lì purtroppo violentata e maltrattata. Un maliano nel centro di detenzione, colpito dalla sua storia, le ha donato la sua quota per il viaggio e le ha così permesso di partire dalla Libia e iniziare un nuova vita".

Daniele Rosi