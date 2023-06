"La spiaggia libera Tiro a volo è una discarica: colpa della burocrazia"

"Quello che cittadini e turisti hanno davanti agli occhi è una discarica a cielo aperto che riporta un’immagine intollerabile di incuria e mala gestione dei beni pubblici".

La denuncia arriva da NPU, Nuovi Paesaggi Urbani, che da tempo opera con i suoi volontari per evidenziare situazioni ambientali critiche e sensibilizzare l’opinione pubblica. "Mentre il recupero dei rifiuti considerati “ordinari”, quindi di minor quantità, viene svolto in modo puntuale bagno per bagno, quando a causa di forti mareggiate sulle spiagge si accumulano lavarone e tronchi viene utilizzata la spiaggia libera Tiro a volo (vicino all’Essenza) da molti anni destinata dalle istituzioni a “punto di stoccaggio e raccolta” Asmiu per rifiuti “straordinari” – dice NPU – I punti di “stoccaggio e raccolta” però non sono sempre disponibili ma vengono “aperti” dagli uffici comunali, secondo necessità, con una procedura burocratica che prevede uno scambio di richieste e autorizzazioni tra stabilimenti balneari, Comune e Asmiu, che può durare giorni se non settimane venendosi a generare quella situazione di degrado attualmente presente alla spiaggia libera Tiro a volo. Chiediamo allora: è possibile con accordi tra Asmiu e Comune rendere più flessibile e magari pubblica la procedura di apertura e chiusura dei punti di raccolta con meccanismi burocratici più snelli abolendo il concetto di “emergenza“? E nn sarebbe auspicabile prevedere l’installazione di telecamere per poter individuare i responsabili dell’eventuale errato conferimento o mancata pulizia?. Inoltre, è regolare e indispensabile usare beni a disposizione della collettività (spiaggia libera) per una funzione diversa da quella per cui sono destinati? Ultima domanda: dato che il materiale che il mare restituisce proviene soprattutto dall’errato criterio di pulizia dei fiumi e dal lavarone. Cosa si sta facendo per mitigare tale fenomeno?".