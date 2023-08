"La spazzatrice fa un lavoro del tutto inutile"

Nuvole di polvere come non ci fosse un domani. E a farne le spese sono i residenti di via Dei Campi a Miseglia Bassa, che da anni combattono contro le polveri sottili e i rumori proveniente dalla sottostante pesa dei camion che precede all’imbocco della galleria Santa Croce della strada dei Marmi. I residenti reclamano a gran voce interventi urgenti a tutela della loro salute. E se l’amministrazione ha risposto in parte acquistando una spazzatrice, i residenti dicono che l’effetto sortito dal macchinario non è quello sperato, il problema rimane ancora e non si vede una soluzione all’orizzonte. In un video i residenti hanno ’immortalato’ la spazzatrice al lavoro, ma invece di spazzare la macchina, dalle immagini, sembra alzare una grande quantità di polveri. Insomma tutto il contrario di quello che chiedono i residenti, vale a dire: meno polveri sottili nell’aria.

"La spazzatrice usata per la pulizia della via dei Marmi – scrive Claudio Giannarelli a nome dei residenti – invece di migliorare la situazione la peggiora notevolmente creando nuvole di polveri sottili che si disperdono nell’ambiente rendendo irrespirabile l’aria per tutti noi residenti di via Dei Campi. A tutto questo va aggiunto il transito giornaliero di oltre 600 camion. le polveri mosse dalla spazzatrice vanno a sommarsi all’inquinamento proveniente dagli scarichi dei camion, gomme e freni". I residenti chiedono una soluzione celere a palazzo civico.