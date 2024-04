"La solidarietà non è un reato". Il presidio per la Geo Barents

E’ stata rinviata l’udienza per il ricorso contro il fermo amministrativo di 20 giorni assegnato alla Geo Barents. Ieri mattina al tribunale di Massa, i legali di Medici Senza Frontiere al termine di un lungo confronto con il giudice civile, hanno comunicato il rinvio dell’udienza a venerdì prossimo, lasciando perciò ancora in sospeso una decisione attesa da tutto l’equipaggio e da quella parte di opinione pubblica che, anche nelle ultime settimane, aveva espresso vicinanza e solidarietà al lavoro compiuto in mare dalla ong.

Dopo l’arrivo della nave lo scorso 20 marzo al porto di Marina, al termine delle procedure di sbarco dei 249 migranti, era arrivata l’ufficialità del fermo amministrativo dovuto ai salvataggi multipli effettuati dall’imbarcazione, che vanno contro alle direttive del decreto Piantedosi. Fermo amministrativo che l’equipaggio della Geo Barents non aveva affatto preso bene, rivendicando anzi l’importante lavoro svolto nel Mediterraneo in supporto delle persone soccorse in mare aperto. Al fermo era quindi seguito il ricorso di Medici Senza Frontiere, discusso ieri in tribunale.

E proprio davanti al tribunale si è presentata una cinquantina di persone, tra enti e associazioni locali, pronte a dare il loro supporto e vicinanza alla causa della Geo Barents. Un presidio pacifico in cui è stato esposto uno striscione con la scritta ‘La solidarietà non è un reato’ firmato da Arci e a cui hanno aderito anche: Legambiente, Cgil, Anpi, Accademia apuana della pace, Archivi della Resistenza e Rete spezzina Pace e disarmo. Davanti al tribunale, tra gli altri presenti anche l’ex sindaco di Carrara Angelo Zubbani, inrappresentanza del Psi, e l’attuale consigliera di opposizione Rigoletta Vincenti.

"Oltre al fermo amministrativo, in ballo c’è anche una sanzione economica – ha spiegato all’uscita dal tribunale Giulia Virdis, legale di Medici Senza Frontiere – con una cifra che varia dai 2mila ai 10mila euro". Nel frattempo la Geo Barents ha abbandonato il porto di Marina in direzione Augusta. Lo spostamento è stato autorizzato per questioni di manutenzione. In questo lasso di tempo, fino a che il fermo sarà in vigore, la nave non potrà effettuare nessun tipo di operazione di soccorso.