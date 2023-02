La Società della Salute assume Saranno scelte 6 assistenti sociali

La Società della Salute assumerà 6 nuove assistenti sociali per completare l’organico. Lo ha stabilito ieri l’assemblea dei sindaci che rappresentano i comuni nel consorzio. La finalità è colmare il fabbisogno stabilito dal rapporto numerico con la popolazione. Prossimamente sarà pubblicato un bando con le informazioni per partecipare alla selezione. Durante i lavori è stata approvata la programmazione annuale 2023. "Un momento di riflessione anche per fare il punto sulle attività e sul cammino fatto negli anni e da farsi per il futuro, per discutere eventuali criticità e darci prospettive nuove partendo dalle linee programmatiche adottate insieme nel 2020" ha detto il presidente Riccardo Varese (nella foto) che ha ringraziato il dottor Amedeo Baldi per il lavoro svolto nello scorso biennio e ha dato il benvenuto al nuovo direttore Marco Formato. Il piano integrato fotografa lo stato di salute del territorio, dalla programmazione annuale e dal piano di inclusione zonale. Sono previste le azioni da realizzare negli anni di riferimento che riguardano le materie sanitarie, socio sanitari e socio assistenziali. Il Piano integrato della salute ha individuato quattro obiettivi: promuovere la prevenzione, sviluppare l’assistenza, sostenere la riabilitazione e il reinserimento sociale, l’inclusione e la lotta alla povertà. Sono 148 i progetti delle programmazione annuale, dall’inserimento lavorativo di persone con disagio psichico, alla prevenzione delle dipendenze, al sostegno alle famiglie, al trattamento riabilitativo, all’assistenza domiciliare ai centri per anziani. Ogni progetto è programmato. Per favorire il percorso di autonomia di soggetti affetti da patologia psichiatrica, in Lunigiana sono attivi 2 appartamenti: uno a Pallerone con 5 ospiti e un altro a Terrarossa per 2 ospiti dove viene sperimentata la vita autonoma e il reinserimento sociale. Un altro appartamento sociale a Fivizzano ha 6 posti letto. Le risorse per il programma sono 72mila euro.