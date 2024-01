La sinistra piange Nando: "Non disperderemo il ricordo dei tuoi valori. Un esempio per tutti"

Con Nando Sanguinetti si chiude un capitolo fatto di memoria e lotta per la giustizia. L’ultimo saluto ci sarà domani, alle 10, con un corteo dalle Onoranze funebri carraresi in via del Cavatore fino al Comune dove si terrà la cerimonia. In molti lo conoscevano e in tanti lo ricordano, perché Ferdinando Sanguinetti era l’anima dell’antifascismo apuano. Con gli occhi di un bambino aveva vissuto gli orrori della guerra. Animo combattente e pugno chiuso, non si è mai perdonato la morte del fratello Lazzaro, partigiano caduto sui monti di Castelpoggio per mano del nazifascismo, era troppo piccolo per combattere al suo fianco. "Ricordo ancora mia mamma e mio babbo quando Lazzaro, pochi giorni prima del 25 aprile, venne chiamato dai partigiani - così raccontava Sanguinetti in una nostra intervista –. Loro continuavano a ripetergli che la sua parte l’aveva già fatta, mia mamma Gina Gasparotti gli si attaccò a una gamba pur di non lasciarlo andare. Così lui si voltò e disse: ‘proprio voi mi avete insegnato che bisogna dare un contributo così che possano finire i crimini nazifascisti e la fame, così che possano terminare i rastrellamenti’. Lazzaro si incamminò e ricordo mia madre in terra che si staccò dopo qualche metro".

Dopo la fine della guerra, a 10 anni, venne trasferito in provincia di Bologna. Uo dei tanti bambini denutriti che partiti e associazioni mandarono nelle famiglie di contadini per farli tornare in forza. "Erano comunisti cattolici - ha poi proseguito Sanguinetti - avevano addirittura la Fiat Balilla, stavano bene. A tavola eravamo in 21, facevo il chierichetto. Ci dovevo stare tre mesi ma non volevo più tornare. E’ dovuto venire mio babbo con due carabinieri a prendermi perché mi volevano adottare". Ha sempre tenuto vivi i ricordi per poterli raccontare e creare una società giusta. Così sono tanti i messaggi di cordoglio a partire da Rifondazione provinciale: "Ricordare oggi Nando è semplice, perché diretto era il suo antifascismo, il suo impegno politico, il suo impegno sindacale - scrivono dal partito -. Questo era il compagno Nando, fiero di essere comunista, mai stanco delle battaglie, fedele alla sua bandiera rossa". Poi l’Anpi di Lunigiana: "Bisogna prendere esempio dalla vita di Nando e rinnovare la promozione della memoria e dei valori". Cita Bertold Brecht, Maurizio De Lucia dell’Aps ’Alberto Benetti’: ""Ci sono uomini che lottano un giorno e sono buoni, ci sono altri che lottano un mese e sono migliori, ci sono quelli che lottano un anno e sono ottimi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono imprescindibili"". Prosegue l’Anpi di Massa: "troppo grande il suo antifascismo, troppo grande la sua cultura politica, troppo grande la sua umanità personale". Infine il Movimento 5 Stelle di Carrara: "un uomo che con la sua inesauribile energia, fisica e mentale, con il suo inguaribile ottimismo, con la capacità di guardare al nuovo, senza dimenticare il vecchio ha rappresentato un esempio e fonte di ispirazione per tutti".