"La sindaca di Carrara faccia valere il suo ruolo su Monoblocco: Forza Italia"

E sulla questione Monoblocco interviene anche Gianenrico Spediacci, il commissario provinciale di Forza Italia. "Asl e Regione provano a chiudere il Monoblocco e la sindaca Arrighi non fa valere il suo ruolo di responsabile della salute pubblica – scrive l’esponente politico –. Possibile che la sindaca, con questi ruoli, non sapesse nulla dei fatti e si accorga solo adesso di cosa stia succedendo? Vogliamo sapere se sia in grado di svolgere questi ruoli importanti, o se il suo legame con il Pd la renda impossibilitata nell’andare contro Asl e Regione. Ancora più in difficoltà ci sembra l’assessore Roberta Crudeli, visto che è dipendente Asl. Forza Italia Carrara ritiene necessario far sentire la propria voce in merito ai recenti sviluppi sul futuro del Monoblocco. La manifestazione prevista la sera del 18 agosto, pensata per chiedere la salvaguardia del centro ‘Sicari’ e a cui anche noi parteciperemo, dimostra ulteriormente, e su questo non avevamo dubbi, di quanto il Monoblocco sia essenziale per i carraresi alla luce delle numerose prestazioni erogate, anche durante il Covid, come più volte ribadito dall’attuale giunta nelle parole della vice sindaca Roberta Crudeli e del consigliere di maggioranza Guido Bianchini. I temi in ballo sono molti: le case della salute, la Rsa di Fossone per le cure intermedie, il reparto di oncologia spostato al piano terra del Monoblocco, e la scuola infermieri, solo per citarne alcuni. Combatteremo fino in fondo per far rimanere il Monoblocco aperto".