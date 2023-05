La sicurezza sul litorale Il lavoro della Capitaneria

Il lavoro della Capitaneria di porto, il modus operandi, le attività a bordo e a terra sono stati illustrati al prefetto Guido Aprea nel corso di una visita al Comando di Marina. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di porto, il capitano di fregata Antonio Maisiello che ha guidato la delegazione nella visita. Il prefetto Aprea è stato accompagnato dal questore, Raffaele Cavallo, e dai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnello Americo Di Pirro e colonnello Gabriele Di Guglielmo.

Nel corso della cordiale visita, il prefetto ha incontrato i militari assegnati e ha visitato la sala operativa della Guardia Costiera, esprimendo il proprio apprezzamento sia per le sofisticate apparecchiature utilizzate che per le modalità di gestione. La visita è proseguita a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, dalla quale sono stati illustrati nel dettaglio i servizi svolti dal corpo a garanzia della sicurezza portuale e in mare. La visita del prefetto si è conclusa con i ringraziamenti al comandante e al personale per l’importante lavoro che quotidianamente viene svolto per la sicurezza del litorale e per il contributo dato anche alle attività della prefettura, segnatamente in materia di sbarchi delle ong e nella ricerca delle persone scomparse dove la collaborazione fra forze dell’ordine di vario genere è quanto mai importante.