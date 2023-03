La sicurezza sul lavoro obiettivo di UilPoste

Sono 11 anni che in Poste Italiane non si votano più i rappresentanti sindacali, Rsu e Rls . Le elezioni fissate per il 28 e 29 marzo rappresentano quindi un momento di rinnovamento delle organizzazioni sindacali. Uilposte è in prima fila in questa campagna e martedì la segretaria generale della Toscana, Silvia Cirillo, anche membro della segreteria nazionale, a Massa ha incontrato i rappresentanti sindacali del territorio, i candidati e i lavoratori, in particolare del centro di distribuzione di via Carducci dove i risultati delle lotte portate avanti da Uilposte, tramite il segretario provinciale Paolo Lippi, si toccano con mano. Fra le priorità del sindacato ci sono infatti la tutela della sicurezza sul posto di lavoro e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Al Centro di distribuzione di via Carducci, ad esempio, sono stati realizzati due nuovi stalli per disabili e il citofono per comunicare con gli uffici portato all’altezza utile per poter essere usato da persone in carrozzina. "Ma c’è ancora tanto da fare – sottolinea la segretaria Cirillo –. Ci vuole più impegno sul controllo dei mezzi di lavoro, auto e moto, e verificare che siano tutti all’altezza del servizio, in particolare quelli che vengono dati ai tanti precari assunti a tempo determinato che magari hanno meno voce in capitolo". E’ un programma a tutto campo quello della Uilposte, suddiviso in 6 punti chiave, costruito e condiviso con tutti i lavoratori. "Oltre alla sicurezza dei mezzi, siamo impegnati a fermare il precariato perché ancora oggi in Poste troppi dipendenti sono a tempo determinato e spesso hanno meno tutele. C’è poi il tema del salario: i rinnovi contrattuali sono fermi e invece devono essere portati avanti e seguire l’andamento dell’inflazione".