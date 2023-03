La sfida del futuro Esperti tutti d’accordo "L’acqua delle Apuane risorsa da tutelare"

Oltre centocinquanta spettatori al convegno intitolato "Apuane, montagne d’acqua" svoltosi alla Torre Marina (Torre Fiat), organizzato dalla Commissione Tutela ambiente montano (Tam) del Cai Toscana con la collaborazione delle tre sezioni apuane del Cai: Massa, Carrara e Fivizzano. Legato alla Giornata Mondiale dell’Acqua, relatori di spicco hanno esposto varie tematiche connesse all’ambiente, ponendo ampie riflessioni sul tema dei cambiamenti climatici. Una giornata intensa che ha visto il convegno svolgersi in due sessioni: la prima, al mattino, moderata da Fabrizio Molignoni del Tam - Cai di Carrara e nel pomeriggio da Alberto Grossi, del Tam – Cai di Massa, noto ambientalista referente Grig delle Apuane.

"E’ stata una bella occasione per molte persone che hanno avuto modo anche di conoscere la Torre Fiat, potendo usufruire di tutti i servizi – ha commentato Grossi –. Il convegno è riuscito molto bene e ovviamente, tutto è ruotato attorno all’acqua, bene comune". Molto qualificato l’intervento della presidente Cirf Laura Marianna Leone con l’intervento "Gestione e tutela degli ecosistemi fluviali", e poi quelli di Francesco Matelli, Flavio Ducci. Focus sui cambiamenti climatici e criticità ambientali tra cui la siccità.

"Ricordiamo che nel 2022 la Toscana ha dichiarato lo stato di calamità per la siccità mentre la nostra sorgente del Frigido ha continuato a buttare acqua: abbiamo una risorsa straordinaria – ha detto Grossi – che dobbiamo tutelare". Carlo Milani ha trattato in maniera diretta il problema idraulico della foce del Frigido e anche del fosso Poveromo, dove è prevista alla foce la realizzazione di un’idrovora. Anche Licia Lotti responsabile del dipartimento Arpat Massa Carrara, ha portato il suo contributo. Insomma tante informazioni che hanno intrattenuto il folto e interessato pubblico. "Tante conferme e novità per chi ancora non era a conoscenza di queste problematiche". Un convegno utile per quanto riguarda la nostra città e la nostra sezione Cai ’Elso Biagi’, con il presidente Paolo Marcello Simi.

L’intervento più applaudito è stato quello di Elia Pegollo, noto ambientalista dell’associazione La Pietra Vivente. "Benissimo gli interventi tecnici, ma Elia ha parlato con il cuore in mano. Ha raccontato della sua esperienza a livello internazionale essendo stato in tanti paesi e il problema acqua è sentito ovunque. Ha fatto correlazioni con queste ’terre difficili’, ma anche la nostra è difficile come quelle, con parametri diversi, società differenti ma i problemi sono gli stessi". Angela Maria Fruzzetti