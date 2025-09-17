La sentenza del maxi processo . Crollo del ponte di Albiano Magra. Una condanna e tre assoluzioni

di Alfredo Marchetti

Arriva dopo cinque anni di attesa, la sentenza del maxi processo che riguarda il crollo del ponte di Albiano Magra. Il giudice Ermanno De Mattia, presidente del collegiale, ha assolto i tre dirigenti della Provincia Giuliano Arrighi (difeso dal legale Matteo Bertucci del foro di Massa), Stefano Michela (difeso dal legale Gian Paolo Carabelli) e Gianluca Barbieri (difeso dal legale Enrico Marzaduri), e ha condannato l’altro dirigente dell’Anas, Damiano Menchise (difeso dal legale Daiana Bernardini del foro di Firenze) a un anno e due mesi con la previsionale di 20mila euro da rifondere al corriere rimasto ferito dal collasso dell’indotto lunigianese, Andrea Angelotti. I capi di imputazione erano disastro colposo e lesioni colpose.

Si conclude quindi il primo grado di un procedimento il cui esito la comunità lunigianese attendeva da tempo. Una ’ferita’ che era rimasta aperta da molto tempo e che aveva visto la ricostruzione del ponte in tempi record. Ora rimaneva soltanto l’aspetto giudiziario, che adesso vede una prima conclusione. C’è da capire ora cosa farà la Procura, visto che la pm Elena Marcheschi, titolare del fascicolo, nella sua requisitoria dello scorso fine maggio, era stata di diverso avviso. Per due funzionari della Provincia la pm aveva chiesto 1 anno e 9 mesi, ovvero Arrighi e Michela, con pena sospesa e l’assoluzione per Barbieri, cosa che poi è avvenuta. Invece per il funzionario dell’Anas Menchise aveva chiesto 1 anno e 9 mesi, pena sospesa.

La vicenda affonda le radici nella primavera del 2020. Si è resa necessaria una complessa ricostruzione dei fatti che ha portato le parti in causa a riavvolgere il nastro pezzo dopo pezzo, dalla costruzione del ponte fino al collasso dell’indotto quella mattina dell’8 aprile del 2020. Un crescendo di dati, analisi e verifiche ma anche di ’voci popolari’ in merito, che furono utilizzate dalla procura per ricostruire il complesso mosaico intorno al crollo dell’imponente struttura. Al centro di tutto, c’erano finite la manutenzione e le condizioni di sicurezza del ponte, dei dissesti e dei movimenti franosi dell’area.

Una tragedia scampata che ebbe un risalto nazionale: quella drammatica mattina di cinque anni fa provocò due feriti, un dipendente della Telecom, Michele Antonelli, uscito da solo dalla sua auto e il giovane Andrea Angelotti, autista di Bartolini, oltre che dividere due comunità, Albiano e Caprignola.

Il primo maggio del 2022, a due anni di distanza dal collasso, ci fu l’inaugurazione del nuovo viadotto finanziato con 23 milioni di euro, composto da quattro campate per una lunghezza complessiva di circa 291 metri; con due corsie larghe 3,5 metri, completate da banchine laterali da 1,25 metri, e due piste ciclopedonali poste su entrambi i lati, per una larghezza totale di 16,90 metri.