La segnaletica è carente? Ci pensano gli abitanti

"Offro un pasto a qualcuno, quando posso, perchè non ci sono strutture nelle vicinanze che danno questo servizio. Le persone che come me aiutano i viaggiatori si chiamano “ospitalieri“". Queste le parole di Orazio Ficili, amante del territorio apuano e trekker per passione. Si riferisce in particolare alla tappa B12, quella che passa per alcune frazioni del comune di Fosdinovo. "Non ci sono aree ristoro organizzate adeguatamente e il percorso non è ben segnalato come quello a piedi – spiega –. A Ponzanello dove ho una casa da molti anni, ho dovuto fare cartelli per i ciclisti. Spesso sbagliavano strada ed erano costretti a tornare indietro anche per molti chilometri". Un problema noto ai gruppi Cai. "Ci sono problemi relativi al materiale, come tabelle e segnavia, che nonostante le varie sollecitazioni non arriva" ammettono. Malgrado la lentezza burocratica, gli abitanti, capendo l’importanza e le potenzialità che il tratto di Francigena potrebbe portare al paese, hanno deciso di aiutare chi affronta il percorso.