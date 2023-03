La seconda battaglia di Persiani "Torneremo alla guida della città"

di Alfredo Marchetti

"In un’ora di intervento mi avete sentito parlare di opere pubbliche? No giusto? Ovvio, sono state fatte, ma anche altro è stato concluso. Cose che qualcuno sperava venissero bocciate...". Il sindaco uscente Francesco Persiani lancia una piccola freccia al suo principale avversario, Marco Guidi di Fdi. All’incontro con i cittadini dai Fratelli cristiani, il candidato per Lega, Forza italia e lista civica ’Persiani sindaco’ al suo secondo mandato, ha snocciolato tutti i temi portati a casa dalla sua amministrazione. Circa un centinaio le persone arrivate ad ascoltarlo. Pier Giuseppe Cagetti, ex assessore nell’ultima giunta, non ha perso l’occasione per criticare chi ha fatto cadere l’amministrazione: "Hanno fatto una cosa inaudita: gli estremi politici si sono uniti per mandare a casa un sindaco che ha fatto bene. Fdi e sinistra hanno sbagliato. Sono stati tanti i soldi che questa amministrazione ha portato per la città. La loro una scelta scellerata". Irtervistato da Eleonora Cantoni, l’ex primo cittadino ha inaugurato ufficialmente l’inizio della sua campagna elettorale, in prospettiva del secondo mandato. "Sono emozionato di rivedervi. In questi anni ci siamo rimboccati le maniche e ascoltato i problemi di molte categorie. Il commercio: il nostro territorio non ha nulla da invidiare a nessuno. Abbiamo luoghi fantastici che attendevano qualcuno che li portasse al grande pubblico. Puntiamo nel secondo mandato a creare un mercatino dell’antiquariato e un evento identitario che ci faccia riconoscere sul mercato. Valorizzeremo tutta la costa. Abbiamo in mente di aprire la città allo sport". Si passa poi alla cultura: "Il Guglielmi è stata una sfida sotto ogni profilo. Abbiamo lavorato con utorità giudiziaria e vigili del fuoco in questi anni. Qualche sera eravamo dubbiosi sul fatto di farcela, ma quello che conta è che il luogo principale di cultura sia tornato alla città".

Ambiente: "Quando ci siamo insediati eravamo al 23 per cento di raccolta differenziata, oggi siamo a oltre il 60, riuscendo a onorare il concordato con Cermec. Averla potenziata significa aver migliorato il decoro urbano, anche rivoluzionando Asmiu. Altro nodo sono le bonifiche: ho detto alla Regione di venire di persona, faccia un sopralluogo, qui non è soltanto un problema ambientale, ma di salute delle persone". L’ex primo cittadino ha parlato poi di costa e montagna: "Molte zone sono state riqualificate, come la piazza a San Carlo, in fase di conclusione, o Casette, oppure Renara con un collegamento per i cellulari. A Marina non ho ancora digerito il Piano dell’arenile bocciato. Non era un vantaggio solo per noi, ma anche per i balneari. Il consiglio di Stato ha parlato chiaro sulle deroghe alle concessioni. Magari con un piano approvato saremmo stati più forti. E pensare che due commissioni hanno discusso e approvato il piano dopo 20 sedute e poi l’hanno bocciato in consiglio comunale. Uno sgarbo alla comunità. C’erano tre fasce: Poveromo, Marina e Partaccia. La prima sarebbe stata rivalorizzata naturalmente, il centro con una passeggiata marina, Partaccia finalmente sarebbe stata collegata alla parte alta di Marina di Massa". Infine il tema del bilancio: "In questi anni non abbiamo mai chiesto alle banche di anticiparci denaro per i pagamenti. Oltre a questo siamo passati da -14 milioni di euro a oltre +40. Il bilancio è stato quindi approvato senza problemi dalla commissaria".