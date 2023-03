La scuola entra negli ospedali Una sezione per i piccoli malati

La scuola entra in ospedale grazie a un protocollo d’intesa fra azienda Usl Toscana Nord Ovest e l’ufficio scolastico regionale e quello provinciale di Massa Carrara, con l’istituto comprensivo Staffetti Massa 2 rappresentato dalla dirigente scolastica Ines Mussi in qualità di datrice di lavoro dei docenti che saranno quindi impegnati nella futura sezione scolastica ospedaliera. E’ questa infatti la novità: una convenzione che prevede di istituire una sezione scolastica dell’istituto all’interno dell’ospedale per garantire il diritto allo studio anche a quei bambini che per motivi di salute non possono andare a scuola. Attività didattica che sarà rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, e che riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all’istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico. Un protocollo che ha anche l’ambizione di fornire un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza attraverso percorsi personalizzati finalizzati a promuovere il successo formativo e che il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici per l’integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato.

Una convenzione che prende le mosse dal protocollo d’intesa siglato fra Regione Toscana e ufficio scolastico regionale addirittura nel 2014 rivolto soprattutto ai bambini ed adolescenti con malattie gravi, costretti a rimanere in ospedale per lunghi periodi al fine di garantire loro il diritto allo studio oltre che assicurare il supporto per affrontare situazioni difficili anche dal punto di vista psicologico. Nei mesi scorsi l’istituto scolastico comprensivo Staffetti Massa 2 ha presentato l’intenzione all’azienda sanitaria di attivare nel reparto di pediatria del Noa una sezione di scuola primaria e una sezione di scuola media per lo svolgimento delle attività didattiche e organizzative che le competono, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare. Grazie alla convenzione, l’azienda sanitaria metterà a disposizione uno o due locali idonei al Noa per fare attività didattica e informerà i pazienti del servizio, garantendo la presenza dei docenti in pediatria e anche ai letti degli alunni degenti, se impossibilitati a recarsi nei locali destinati.