La scuola di Codena alle associazioni

La scuola di Codena apre le porte alla città. Ok dalla giunta carraese alla concessione d’uso gratuito ad associazioni del terzo settore. La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo politico amministrativo per la concessione ad uso gratuito di una porzione della ex scuola ad associazioni del terzo settore. "E’ un ulteriore passo concreto per rivitalizzare i nostri paesi a monte – dice la sindaca Serena Arrighi –. Le scuole come tutti gli edifici comunali sono delle risorse importantissime per la vita dei nostri borghi ed è nostra ferma intenzione farle vivere aprendone le porte a pro loco e associazioni del terzo settore. Noi crediamo tantissimo nel rilancio dei paesi a monte e per la nostra amministrazione è prioritario riportarli al centro della vita cittadina".