La scultura per il VII luglio In ricordo delle donne

Stamani alle 10 in piazza delle Erbe l’amministrazione celebra il 79° anniversario dell’insurrezione del 7 luglio delle donne carraresi. Dopo la deposizione di una corona d’allora alla targa commemorativa, un corteo si muoverà sfilando per via Santa Maria, via Verdi, via Roma e via Cavour fino ad arrivare in piazza 2 Giugno, dove alle 11 sarà inaugurato il bassorilievo dedicato alla rivolta del 7 luglio donato alla città da Anpi Carrara e realizzato dalla cooperativa scultori.

La cerimonia ufficiale proseguirà con l’orazione dell’assessora regionale alla Memoria, Alessandra Nardini, e gli interventi della presidente dell’Anpi Carrara Almarella Binelli e dello storico Gualtiero Magnani. Presenti anche gli studenti del liceo artistico Palma di Massa, che intoneranno dei canti tra un intervento e l’altro.

Durante il pomeriggio si svolgeranno invece le iniziative legate alla rassegna ‘Attorno al sette luglio’, che comprende l’iniziativa ‘Resistere -esistere’ dell’amministrazione comunale. Alle 18,30 nello spazio Tiresia di piazza Alberica inaugura il contributo espositivo alla mostra ‘Artiste’, mentre alle 19 il palco della Musica di piazza Gramsci ospita la presentazione del libro di Azzurra Rinaldi ‘Le signore non parlano di soldi’, evento realizzato dalla Cgil di Massa Carrara in collaborazione con il Comune di Carrara. Alle 21 in piazza delle Erbe Soledad Nicolazzi e Dalia Padova della compagnia Stradevarie proporranno una serie di letture tratte dallo spettacolo ‘A piazza delle Erbe’.E sempre alle 21 in piazza delle Erbe ci sarà Giulia Galleni, una delle ultime superstiti della rivolta delle donne del 7 luglio. Chiude la giornata il concerto ‘Drastic over’ & ‘I fonici dell’Arci’ organizzato dallo Spi Cgil di Massa Carrara. Domani alle 21,30 a Palazzo Binelli Anpi organizza il concerto del gruppo ‘Contratto sociale’, e per domenica sempre alle 21,30 a Palazzo Binelli ‘Parole e note resistenti’ con Aurora Baccioli e Arion Daci. Sempre di Anpi la conferenza del 10 luglio (ore 18,30) Palazzo Binelli sul ruolo delle donne nella Resistenza con la professoressa Barbara Berruti, presidente dell’Isr di Torino.