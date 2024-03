La scomparsa di Emilia Donadel

Dopo una breve malattia è mancata, in famiglia a Pontremoli, Emilia Donadel, 84 anni, già dipendente prima dell’Asl e poi dell’ospedale dove ha concluso il suo ciclo lavorativo come capo sala di Medicina nucleare. E’ stata molto attiva con il Circolo ricreativo dell’ospedale, ‘Emi’ amava i viaggi e lo sport. L’ultimo saluto ci sarà oggi, alle 15,30, nella parrocchia di San Giuseppe e San Vincenzo de’ Paoli in via Pisa, a Marina di Massa, la strada nella quale viveva. Le sue ceneri saranno tumulate al cimitero di Mirteto.